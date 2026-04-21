< sekcia Zahraničie
Reuters: Rusko zastaví vývoz ropy z Kazachstanu do Nemecka cez Družbu
Kazachstan vyvezie do Nemecka cez ropovod Družba približne 43.000 barelov ropy denne.
Autor TASR
Moskva/Berlín 21. apríla (TASR) - Rusko plánuje od 1. mája zastaviť vývoz ropy z Kazachstanu do Nemecka cez severnú vetvu ropovodu Družba. Pre agentúru Reuters to v utorok uviedli tri anonymné zdroje z ropného sektora, píše TASR.
Kazachstan vyvezie do Nemecka cez ropovod Družba približne 43.000 barelov ropy denne. Ide o 44-percentný nárast oproti roku 2024. Obe krajiny boli podľa zdrojov o úprave tranzitu informované.
Úplné zastavenie dodávok z Kazachstanu cez ropovod Družba zasiahne približne 17 percent z 12 miliónov ton ropy, ktorú ročne spracuje nemecká rafinéria PCK v meste Schwedt. Palivo z nej zásobuje 90 percent automobilov v Berlíne a Brandenbursku.
Ruské ministerstvo energetiky na otázky agentúry Reuters neodpovedalo. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že si takéhoto kroku nie je vedomý, ale „pozrie sa na to“. Na otázky Reuters nereagovali ani kazašské ministerstvo energetiky a nemecká vláda.
Politické a obchodné vzťahy Ruska s Nemeckom poznačila vojna na Ukrajine. Dodávky ruskej ropy boli po jej začiatku zastavené a Nemecko namiesto nich zvýšilo dovoz ropy do rafinérie PCK z Kazachstanu cez severnú vetvu ropovodu Družba. Predchádza Poľskom a od roku 2023 bola jej prevádzka opakovane prerušená kvôli ukrajinským útokom na jej ruskú časť.
