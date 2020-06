Ruská polícia zadržala neoficiálneho hovorcu zoskupenia Pussy Riot

Moskva 22. júna (TASR) - Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) vypočúval neoficiálneho hovorcu projektu Pussy Riot a zakladateľa portálu Mediazona Piotra Verzilova, ktorý je podozrivý zo šírenia extrémizmu na internete. Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax.



Podľa spravodajského servera Novaja gazeta vyšetrovatelia Verzilova počas 13 hodín trvajúceho vypočúvania označili aj za "organizátora, nie účastníka nepokojov", ktoré sprevádzali pochod organizovaný opozíciou v Moskve vlani 27. júla. Z výsluchu odchádzal s tým, že v tzv. moskovskej kauze naďalej vystupuje ako svedok.



Pred policajnou stanicou na Verzilova zaútočil neznámy mladík - podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy to bol provokatér.



Verzilova následne opäť predviedli na políciu, kde s ním spísali protokol o výtržnosti. Teraz mu za to hrozí 15 dní väzenia.



Spravodajský portál Mediazona napísal, že Verzilova v nedeľu ráno odviedli z jeho bytu v Moskve neznáme osoby, ktoré predtým podľa umelcovho tvrdenia vylomili vchodové dvere. O tom, kde sa Verzilov nachádza, neinformovali ani jeho príbuzných, ani advokátov.



Verzilovovi známi podľa Novej gazety pripustili, že umelec mohol byť zadržaný pre akciu, ktorú údajne plánoval uskutočniť počas blížiacej sa prehliadky ku Dňu víťazstva nad fašizmom.



Verzilov má vraj v pláne vybehnúť 24. júna na Červenom námestí pred tanky a zinscenovať takto slávny záber z pekinského Námestia nebeského mieru z roku 1989. Samotný Verzilov však v rozhovore pre denník Kommersant poprel, že by mal niečo také v úmysle.



Interfax dodal, že zrejme v rámci vyšetrovania podozrenia zo šírenia extrémizmu polícia pristúpila v nedeľu aj k prehliadke moskovskej galérie ART4. Jej riaditeľ Igor Markin tam organizoval výstavy Olega Navaľného - mladšieho brata opozičného politika Alexaja Navaľného -, výtvarníkov zo zoskupenia Pussy Riot a členov umeleckej skupiny Vojna.



Verzilov sa stal celosvetovo známym, keď v roku 2018 s tromi ďalšími členmi punkového zoskupenia Pussy Riot prenikol na hraciu plochu štadióna v Moskve, kde sa práve hral finálový zápas majstrovstiev sveta vo futbale. Bol zadržaný a odsúdený na 15 dní väzenia.



O dva mesiace neskôr sa uňho začali prejavovať príznaky vážnej choroby, pričom ostatní členovia Pussy Riot vyslovili podozrenie, že bol otrávený. Verzilov následne odcestoval do Nemecka, kde sa podrobil liečbe.