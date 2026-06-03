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Čerpacie stanice v Rusku zavádzajú predaj na prídel
Na anektovanom Kryme platí v posledných týždňoch jedno z najprísnejších množstevných obmedzení pre nákup benzínu a predaj na poukážky.
Autor TASR
Moskva 3. júna (TASR) - Niektoré čerpacie stanice v Moskve a regiónoch severného Ruska začali obmedzovať nákup pohonných hmôt po pretrvávajúcich útokoch ukrajinských dronov na hlavné ropné rafinérie. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Spravodajský portál Msk1.ru informoval, že čerpacie stanice Lukoil v ruskom hlavnom meste obmedzili predaj benzínu na 100 litrov na vodiča. Gazprom obmedzuje nákup na 100 – 150 litrov bežného benzínu alebo nafty, uviedol zástupca zákazníckeho servisu.
Spoločnosť ORTK obmedzila od soboty predaj benzínu na 60 litrov na vodiča a nafty na 100 litrov. „Nie sme jediní, ktorí to robia,“ povedal hovorca ORTK pre Msk1.ru.
Sieť čerpacích staníc General Fueller v pondelok zaviedla 20-litrové limity nákupu v Moskve, Moskovskej oblasti a susednej Tverskej a Jaroslavlianskej oblasti.
Podľa spravodajskej agentúry Fontanka platia v Petrohrade podobné limity, od 50 do 95 litrov na vodiča. Odborníci z odvetvia uviedli, že to mohli spôsobiť „narušenia dodávateľského reťazca“.
Podľa exilového spravodajského portálu Govorit NeMoskva bol v Karélii zavedený limit 20 litrov na vodiča. Niektorí vodiči vracajúci sa zo susednej Murmanskej oblasti hlásia dlhé rady na čerpacích staniciach. Tieto správy sa nepodarilo overiť z ďalších zdrojov. Hoci sa na niektorých čerpacích staniciach zavádza prídelový systém, ceny zostávajú prevažne nezmenené.
Na anektovanom Kryme platí v posledných týždňoch jedno z najprísnejších množstevných obmedzení pre nákup benzínu a predaj na poukážky. Jeden z najväčších reťazcov čerpacích staníc v pondelok pozastavil distribúciu poukážok, pričom miestni predstavitelia tvrdia, že v stredu popoludní ju obnovia.
Kremeľ minulý mesiac uznal, že produkcia benzínu sa „v niektorých oblastiach“ Ruska znížila, ale nevidí „žiadne riziko“ nedostatku v celej krajine. Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ponuka na domácom trhu s benzínom zostáva „stabilná a pod kontrolou“. Úplný zákaz vývozu benzínu zostáva v platnosti v celom Rusku do 31. júla, aby sa predišlo nedostatku a rastúcim cenám.
Cieľom ukrajinských útokov na ruské rafinérie je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označuje za „najefektívnejšie sankcie“.
Spravodajský portál Msk1.ru informoval, že čerpacie stanice Lukoil v ruskom hlavnom meste obmedzili predaj benzínu na 100 litrov na vodiča. Gazprom obmedzuje nákup na 100 – 150 litrov bežného benzínu alebo nafty, uviedol zástupca zákazníckeho servisu.
Spoločnosť ORTK obmedzila od soboty predaj benzínu na 60 litrov na vodiča a nafty na 100 litrov. „Nie sme jediní, ktorí to robia,“ povedal hovorca ORTK pre Msk1.ru.
Sieť čerpacích staníc General Fueller v pondelok zaviedla 20-litrové limity nákupu v Moskve, Moskovskej oblasti a susednej Tverskej a Jaroslavlianskej oblasti.
Podľa spravodajskej agentúry Fontanka platia v Petrohrade podobné limity, od 50 do 95 litrov na vodiča. Odborníci z odvetvia uviedli, že to mohli spôsobiť „narušenia dodávateľského reťazca“.
Podľa exilového spravodajského portálu Govorit NeMoskva bol v Karélii zavedený limit 20 litrov na vodiča. Niektorí vodiči vracajúci sa zo susednej Murmanskej oblasti hlásia dlhé rady na čerpacích staniciach. Tieto správy sa nepodarilo overiť z ďalších zdrojov. Hoci sa na niektorých čerpacích staniciach zavádza prídelový systém, ceny zostávajú prevažne nezmenené.
Na anektovanom Kryme platí v posledných týždňoch jedno z najprísnejších množstevných obmedzení pre nákup benzínu a predaj na poukážky. Jeden z najväčších reťazcov čerpacích staníc v pondelok pozastavil distribúciu poukážok, pričom miestni predstavitelia tvrdia, že v stredu popoludní ju obnovia.
Kremeľ minulý mesiac uznal, že produkcia benzínu sa „v niektorých oblastiach“ Ruska znížila, ale nevidí „žiadne riziko“ nedostatku v celej krajine. Ruské ministerstvo energetiky uviedlo, že ponuka na domácom trhu s benzínom zostáva „stabilná a pod kontrolou“. Úplný zákaz vývozu benzínu zostáva v platnosti v celom Rusku do 31. júla, aby sa predišlo nedostatku a rastúcim cenám.
Cieľom ukrajinských útokov na ruské rafinérie je oslabiť schopnosť Kremľa financovať a viesť vojnu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označuje za „najefektívnejšie sankcie“.