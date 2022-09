Rusko:Parlament by mohol o anexii okupovaných častí rokovať vo štvrtok

Moskva 25. septembra (TASR) - Ruský parlament by mohol o návrhu zákona potrebnom na anexiu Ruskom okupovaných území na Ukrajine rokovať už vo štvrtok 29. septembra. V noci na nedeľu o tom informovala agentúra Reuters a denník The Guardian, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá.



Poslanci dolnej komory ruského parlamentu (Štátna duma) budú podľa agentúry TASS o právnom rámci pripojenia anektovaných území k Rusku rokovať vo štvrtok – len dva dni po skončení hlasovania v referendách, ktoré je naplánované na 27. septembra. Agentúra Interfax predpokladá, že o návrhu zákona by mohla vo štvrtok rokovať aj horná komora parlamentu.



Referendá začali v piatok v samozvaných republikách na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.



Hlasovacia miestnosť bola pritom zriadená aj v Moskve, kde sa môžu na referende zúčastniť obyvatelia spomínaných štyroch ukrajinských regiónov, ktorí v súčasnosti žijú v Rusku.



Ukrajina, západní lídri a Organizácia Spojených národov odsúdili prebiehajúce referendá a označili ich za nelegitímnu predzvesť nelegálnej anexie. Na referendách nie sú totiž prítomní žiadni nezávislí pozorovatelia a väčšina predvojnovej populácie dané oblasti pre prebiehajúce boje už opustila.