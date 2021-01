Rusko protestovalo na ambasáde USA za podporu víkendových demonštrácií

Prečítajte si aj: Spojené štáty kritizovali tvrdé zásahy voči ruským demonštrantom



Moskva 25. januára (TASR) - Rusko v pondelok protestovalo na veľvyslanectve Spojených štátov za príspevky na sociálnych sieťach, ktoré podľa Moskvy podporovali protikremeľské demonštrácie. Rusko zároveň obvinilo americké technologické giganty zo zasahovania do ruských vnútorných záležitostí. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová povedala pre štátne médiá, že Moskva sa sťažovala americkým diplomatom nav niektorých mestách. Hovorkyňa dodala, že Rusko bude vyšetrovať americké IT spoločnosti zado ruských vnútorných záležitostí.V sobotu 23. januára sa konali v desiatkach ruských miest demonštrácie za prepustenie opozičného lídra Alexeja Navaľného z väzby, ktorého úrady zatkli hneď po príchode do vlasti z Nemecka, kde sa liečil po otrave nervovoparalytickou látkou na Sibíri. Na demonštráciách sa zúčastnili desaťtisíce ľudí. Podľa ľudskoprávnej organizácie OVD-Info na nich zadržali 3521 osôb, najviac v Moskve (1398) a Petrohrade (526).Ambasáda USA vydala ešte v sobotu vyhlásenie, v ktorom podporila právo ruských občanov na organizovanie pokojných protestov. Vyjadrila tiež obavy z toho, že ruské úrady podnikajú kroky na potlačenie protestných zhromaždení.