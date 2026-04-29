Streda 29. apríl 2026
Rusko útočilo na prístavy v Odeskej oblasti

Na snímke hasiči zasahujú počas požiaru po dronovom útoku ruskej armády na obytné budovy v Odeskej oblasti na juhozápade Ukrajiny v stredu 29. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Moskva/Kyjev 29. apríla (TASR) - Rusko v noci na stredu útočilo dronmi na prístavy v juhoukrajinskej Odeskej oblasti. Zasiahlo pri tom obytnú budovu a nemocnicu, uviedol v stredu oblastný gubernátor Oleh Kiper, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Útok podľa Kipera zničil prijímacie oddelenie nemocnice a vážne poškodil aj ďalšie časti zariadenia. Zamestnanci a pacienti boli v času útoku v úkryte a neskôr ich presunuli do iného zariadenia.

Záchranné zložky oznámili, že pri požiaroch v obytnej oblasti utrpeli zranenia dve osoby. Zverejnili tiež fotografie budov zachvátených plameňmi a hasičov v ich okolí. Požiar hlásili aj v prírodnej rezervácii pri delte Dunaja.

Odeská oblasť, v ktorej sa nachádzajú viaceré významné ukrajinské námorné a riečne prístavy na Dunaji, bola počas viac ako štvorročnej vojny opakovane terčom ruských útokov.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko od pondelka večera vyslalo nad územie krajiny 171 dronov a 154 z nich zneškodnila protivzdušná obrana. Pri samostatnom útoku v severoukrajinskej Sumskej oblasti zomrel jeden človek a dvaja sa zranili, uviedol miestny predstaviteľ.
