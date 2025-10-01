< sekcia Zahraničie
SEPTEMBER V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša septembrový výberový prehľad udalostí v Maďarsku.
Autor TASR
Bratislava/Budapešť 1. októbra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša septembrový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. septembra - Na severomaďarskej diaľnici M1, spájajúcej Budapešť s rakúskymi hranicami a prostredníctvom diaľnice M15 aj s hranicami SR, sa začali práce na rozširovaní 78-kilometrového úseku z dvoch na tri jazdné pruhy v oboch smeroch. V čase stavebných prác, ktoré potrvajú do augusta 2029, budú slúžiť premávke dva dočasné jazdné pruhy v každom smere s obmedzenou rýchlosťou na 80 km/h a miestami na 60 km/h.
3. septembra - Pokles popularity maďarskej vládnej strany Fidesz sa podľa výsledkov augustového prieskumu verejnej mienky zastavil na hodnote 26 percentuálnych bodov. Mimoparlamentná strana TISZA si udržala náskok a v auguste by ju volilo 36 percent Maďarov.
6. septembra - Maďarská polícia vydala nariadenie, ktorým zakazuje októbrový 5. Pécs Pride, pričom sa odvolala okrem iného na sprísnenie práva na zhromažďovanie a 15. dodatok k ústave. Organizátori sa však podľa vlastných vyjadrení nenechajú „umlčať“ a vyhlásili, že podujatie plánované na 4. októbra uskutočnia v pôvodnom termíne.
7. septembra - Predseda maďarskej vlády vyjadril presvedčenie, že Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine a tá bude následne rozdelená. Viktor Orbán tiež vyjadril názor, že Čína integruje krajiny juhovýchodnej Ázie do svojej ekonomiky bez vojenského zásahu. Spojené štáty si zasa podľa maďarského premiéra uvedomili, že Európa je slabá.
10. septembra — Viktor Orbán vyhlásil, že narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné. Reagoval na udalosti, keď počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Neskôr zverejnil ďalší príspevok, v ktorom doplnil, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o ruské drony. Predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar predtým Orbána kritizoval, že v prvej reakcii nespomenul, že išlo o ruské bezpilotné lietadlá.
11. septembra - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Z jeho smrti obvinil liberálnu ľavicu.
18. septembra - Maďarsko nezmenilo svoj postoj a naďalej odmieta zrýchliť prechod z ruskej ropy na alternatívne možnosti. Vyhlásila to ministerka životného prostredia Anikó Raiszová.
20. septembra - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyjadril požiadavku, aby Európska únia nasledovala kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a klasifikovala ľavicové hnutie Antifa ako „teroristickú“ skupinu. Jeho vyhlásenie tak prišlo len deň po tom, ako Viktor Orbán oznámil, že chce toto opatrenie prijať. Agentúra DPA vysvetľuje, že názov Antifa nie je v Spojených štátoch označenie jednej centrálne riadenej organizácie, ale o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov.
22. septembra — Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Budapešti proti míňaniu peňazí daňových poplatníkov vládou premiéra Viktora Orbána na mediálne kampane, ktoré zavádzajú voličov a rozdúchavajú nenávisť za účelom politického zisku. Podľa organizátorov sa na proteste zúčastnilo približne 50.000 ľudí.
24. september - Vyše sto taxikárov sa zhromaždilo na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere) a na ulici Városház utca na protest proti novele nariadenia o taxíkoch, o ktorej rokovalo zastupiteľstvo hlavného mesta. Novela nariadenia o taxíkoch z roku 2013 má zaviesť prísnejšie pravidlá pre platby bankovou kartou, údaje o jazdách by mali byť poskytnuté budapeštianskej dopravnej spoločnosti BKK, viedli by sa podrobnejšie záznamy o taxikároch a ich vozidlách, pričom by sa zaviedla povinnosť uvádzať meno vodiča.
25. september - Maďarská polícia zverejnila zákroky voči taxikárom demonštrujúcim v Budapešti. Taxikári sa neskôr objavili aj na Alžbetinom i Margitinom moste, kde obmedzovali dopravu. Polícia vzala na vedomie zhromaždenia na prvých dvoch miestach, avšak blokádu mostov považovala za nezákonné obmedzenie dopravy, preto zasiahla. Legitimovala 56 ľudí, dve osoby začala stíhať pre zneužitie zhromažďovacieho práva a 34 taxikárov bolo nahlásených za dopravné priestupky. Na mieste uložila pokuty v 17 prípadoch a dve vozidlá taxislužby odtiahla.
26. septembra - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj začína pod vplyvom „protimaďarskej atmosféry“ strácať rozum. Vyhlásil to Péter Szijjártó v reakcii na oznámenie Kyjeva, že niekoľko prieskumných dronov narušilo vzdušný priestor Ukrajiny pozdĺž hranice s Maďarskom. Podľa Zelenského išlo pravdepodobne o maďarské bezpilotné lietadlá.
28. septembra - Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v severomaďarskom Ostrihome v prejave pri príležitosti 135. výročia postavenia Mosta Márie Valérie. Prítomný bol aj predseda maďarskej vlády Orbán.
29. septembra - Maďarská vláda zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti oznámil, že ide o recipročné opatrenie. Dodal, že nejde o to, že by „veľa ľudí čítalo Ukrajinskú pravdu alebo by po nej dokonca túžilo“, ale že suverénna krajina musí na neoprávnený útok reagovať primerane.
30. septembra - Viktor Orbán odkázal predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Maďarský premiér reagoval na Tuskove vyjadrenie na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine „je naša vojna“.
2. septembra - Na severomaďarskej diaľnici M1, spájajúcej Budapešť s rakúskymi hranicami a prostredníctvom diaľnice M15 aj s hranicami SR, sa začali práce na rozširovaní 78-kilometrového úseku z dvoch na tri jazdné pruhy v oboch smeroch. V čase stavebných prác, ktoré potrvajú do augusta 2029, budú slúžiť premávke dva dočasné jazdné pruhy v každom smere s obmedzenou rýchlosťou na 80 km/h a miestami na 60 km/h.
3. septembra - Pokles popularity maďarskej vládnej strany Fidesz sa podľa výsledkov augustového prieskumu verejnej mienky zastavil na hodnote 26 percentuálnych bodov. Mimoparlamentná strana TISZA si udržala náskok a v auguste by ju volilo 36 percent Maďarov.
6. septembra - Maďarská polícia vydala nariadenie, ktorým zakazuje októbrový 5. Pécs Pride, pričom sa odvolala okrem iného na sprísnenie práva na zhromažďovanie a 15. dodatok k ústave. Organizátori sa však podľa vlastných vyjadrení nenechajú „umlčať“ a vyhlásili, že podujatie plánované na 4. októbra uskutočnia v pôvodnom termíne.
7. septembra - Predseda maďarskej vlády vyjadril presvedčenie, že Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine a tá bude následne rozdelená. Viktor Orbán tiež vyjadril názor, že Čína integruje krajiny juhovýchodnej Ázie do svojej ekonomiky bez vojenského zásahu. Spojené štáty si zasa podľa maďarského premiéra uvedomili, že Európa je slabá.
10. septembra — Viktor Orbán vyhlásil, že narušenie územnej celistvosti Poľska je neprijateľné. Reagoval na udalosti, keď počas ruských dronových útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Neskôr zverejnil ďalší príspevok, v ktorom doplnil, že s veľkou pravdepodobnosťou išlo o ruské drony. Predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar predtým Orbána kritizoval, že v prvej reakcii nespomenul, že išlo o ruské bezpilotné lietadlá.
11. septembra - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Z jeho smrti obvinil liberálnu ľavicu.
18. septembra - Maďarsko nezmenilo svoj postoj a naďalej odmieta zrýchliť prechod z ruskej ropy na alternatívne možnosti. Vyhlásila to ministerka životného prostredia Anikó Raiszová.
20. septembra - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyjadril požiadavku, aby Európska únia nasledovala kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa a klasifikovala ľavicové hnutie Antifa ako „teroristickú“ skupinu. Jeho vyhlásenie tak prišlo len deň po tom, ako Viktor Orbán oznámil, že chce toto opatrenie prijať. Agentúra DPA vysvetľuje, že názov Antifa nie je v Spojených štátoch označenie jednej centrálne riadenej organizácie, ale o viacero voľne prepojených krajne ľavicových skupín a jednotlivcov.
22. septembra — Desaťtisíce ľudí demonštrovali v Budapešti proti míňaniu peňazí daňových poplatníkov vládou premiéra Viktora Orbána na mediálne kampane, ktoré zavádzajú voličov a rozdúchavajú nenávisť za účelom politického zisku. Podľa organizátorov sa na proteste zúčastnilo približne 50.000 ľudí.
24. september - Vyše sto taxikárov sa zhromaždilo na budapeštianskom Námestí hrdinov (Hősök tere) a na ulici Városház utca na protest proti novele nariadenia o taxíkoch, o ktorej rokovalo zastupiteľstvo hlavného mesta. Novela nariadenia o taxíkoch z roku 2013 má zaviesť prísnejšie pravidlá pre platby bankovou kartou, údaje o jazdách by mali byť poskytnuté budapeštianskej dopravnej spoločnosti BKK, viedli by sa podrobnejšie záznamy o taxikároch a ich vozidlách, pričom by sa zaviedla povinnosť uvádzať meno vodiča.
25. september - Maďarská polícia zverejnila zákroky voči taxikárom demonštrujúcim v Budapešti. Taxikári sa neskôr objavili aj na Alžbetinom i Margitinom moste, kde obmedzovali dopravu. Polícia vzala na vedomie zhromaždenia na prvých dvoch miestach, avšak blokádu mostov považovala za nezákonné obmedzenie dopravy, preto zasiahla. Legitimovala 56 ľudí, dve osoby začala stíhať pre zneužitie zhromažďovacieho práva a 34 taxikárov bolo nahlásených za dopravné priestupky. Na mieste uložila pokuty v 17 prípadoch a dve vozidlá taxislužby odtiahla.
26. septembra - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj začína pod vplyvom „protimaďarskej atmosféry“ strácať rozum. Vyhlásil to Péter Szijjártó v reakcii na oznámenie Kyjeva, že niekoľko prieskumných dronov narušilo vzdušný priestor Ukrajiny pozdĺž hranice s Maďarskom. Podľa Zelenského išlo pravdepodobne o maďarské bezpilotné lietadlá.
28. septembra - Suverénne postoje Maďarska a SR by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v severomaďarskom Ostrihome v prejave pri príležitosti 135. výročia postavenia Mosta Márie Valérie. Prítomný bol aj predseda maďarskej vlády Orbán.
29. septembra - Maďarská vláda zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru. Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti oznámil, že ide o recipročné opatrenie. Dodal, že nejde o to, že by „veľa ľudí čítalo Ukrajinskú pravdu alebo by po nej dokonca túžilo“, ale že suverénna krajina musí na neoprávnený útok reagovať primerane.
30. septembra - Viktor Orbán odkázal predsedovi poľskej vlády Donaldovi Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Maďarský premiér reagoval na Tuskove vyjadrenie na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine „je naša vojna“.