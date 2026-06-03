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Smotrič informoval o rozšírení troch osád na Západnom brehu Jordánu
Smotriča obviňuje viacero krajín z podnecovania násilia proti Palestínčanom.
Autor TASR
Jeruzalem 3. júna (TASR) - Izraelský minister financií Becalel Smotrič v stredu oznámil rozsiahle rozšírenie troch židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu o viac ako 2000 domov. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
Plánovacia komisia podľa Smotriča schválila výstavbu celkovo 2162 nových židovských domov. V novej osade neďaleko Jeruzalema by malo byť 1006 z nich, 922 v blízkosti palestínskeho mesta Nábulus a 234 neďaleko mesta Hebron.
„Pokračujeme v budovaní izraelskej zeme v praxi,“ vyhlásil Smotrič. „(Nové domy) posilnia bezpečnosť Izraela a vytvoria jasné fakty na zemi, ktoré zabránia vzniku arabského teroristického štátu v srdci krajiny,“ dodal vo vyhlásení. Termín začiatku výstavby nešpecifikoval.
Kancelária palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása tento krok odsúdila a varovala, že „provokatívna“ politika Izraela tlačí región k ďalšiemu násiliu. Spojené štáty vyzvala, aby zastavili izraelské „šialenstvo“.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dohliada na rozsiahle rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu, ako aj na zakladanie nových osád. Väčšina krajín ich považuje za nelegálne a za hlavnú prekážku dvojštátneho riešenia pre dlhodobý mier.
V oblasti žije približne pol milióna Izraelčanov a asi tri milióny Palestínčanov, ktorí dúfajú, že oblasť bude súčasťou ich budúceho nezávislého štátu, vysvetľuje Reuters.
Agentúra dodáva, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa bola voči rozširujúcim sa izraelským osadám menej kritickejšia. Trump napriek tomu vlani v septembri vyhlásil, že Izraelu nedovolí Západný breh Jordánu anektovať.
Izraelský minister financií sa od svojho nástupu do funkcie pred tromi rokmi snaží posilniť kontrolu a prítomnosť jeho krajiny v tejto oblasti. Proti myšlienke palestínskeho štátu verejne vystupuje.
Reuters tiež pripomína, že Smotriča obviňuje viacero krajín z podnecovania násilia proti Palestínčanom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a ďalšie štáty na neho uvalili aj sankcie, ktoré politik odsúdil.
Plánovacia komisia podľa Smotriča schválila výstavbu celkovo 2162 nových židovských domov. V novej osade neďaleko Jeruzalema by malo byť 1006 z nich, 922 v blízkosti palestínskeho mesta Nábulus a 234 neďaleko mesta Hebron.
„Pokračujeme v budovaní izraelskej zeme v praxi,“ vyhlásil Smotrič. „(Nové domy) posilnia bezpečnosť Izraela a vytvoria jasné fakty na zemi, ktoré zabránia vzniku arabského teroristického štátu v srdci krajiny,“ dodal vo vyhlásení. Termín začiatku výstavby nešpecifikoval.
Kancelária palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása tento krok odsúdila a varovala, že „provokatívna“ politika Izraela tlačí región k ďalšiemu násiliu. Spojené štáty vyzvala, aby zastavili izraelské „šialenstvo“.
Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dohliada na rozsiahle rozširovanie židovských osád na Západnom brehu Jordánu, ako aj na zakladanie nových osád. Väčšina krajín ich považuje za nelegálne a za hlavnú prekážku dvojštátneho riešenia pre dlhodobý mier.
V oblasti žije približne pol milióna Izraelčanov a asi tri milióny Palestínčanov, ktorí dúfajú, že oblasť bude súčasťou ich budúceho nezávislého štátu, vysvetľuje Reuters.
Agentúra dodáva, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa bola voči rozširujúcim sa izraelským osadám menej kritickejšia. Trump napriek tomu vlani v septembri vyhlásil, že Izraelu nedovolí Západný breh Jordánu anektovať.
Izraelský minister financií sa od svojho nástupu do funkcie pred tromi rokmi snaží posilniť kontrolu a prítomnosť jeho krajiny v tejto oblasti. Proti myšlienke palestínskeho štátu verejne vystupuje.
Reuters tiež pripomína, že Smotriča obviňuje viacero krajín z podnecovania násilia proti Palestínčanom. Spojené kráľovstvo, Francúzsko a ďalšie štáty na neho uvalili aj sankcie, ktoré politik odsúdil.