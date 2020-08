Súd prepustil neprávom odsúdeného muža, za mrežami strávil 27 rokov

Peking 6. augusta (TASR) - Súd v čínskej provincii Ťiang-si zrušil rozsudok, ktorým bol v roku 1993 odsúdený za vraždu dnes už 52-ročný muž. Ten si za mrežami odpykal 27 rokov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Čang Jü-chuan sa dostal do väzenia za vraždu dvoch mladíkov. Vždy však tvrdil, že na neho policajti vyvíjali nátlak a nútili ho priznať sa.



Súd muža zbavil viny s tvrdením, že na preukázanie jeho viny neexistuje dostatok dôkazov. "Po preskúmaní materiálov sme zistili, že neexistujú priame dôkazy, ktoré by dokázali Čangovu vinu. Vyhlásili sme ho preto za nevinného," uviedol v utorok súd.



Čang si podľa tlačovej agentúry Sinchua v Číne spomedzi neprávom odsúdených väzňov odsedel najdlhší trest.



Pôvodne bol v roku 1995 odsúdený na trest smrti, avšak ten mu po tom, ako strávil dva roky za mrežami, zmiernili na doživotie. Po niekoľkých neúspešných odvolaniach súd v Ťiang-si vlani v marci súhlasil so znovuotvorením jeho prípadu. Následne dospel k záveru, že nie je možné dokázať, že vrecia a konopné lano, nachádzajúce sa na mieste vraždy, patrili Čangovi.



Súd sa Čangovi ospravedlnil za protiprávne odsúdenie. Jeho právnik pre štátny denník China Daily povedal, že jeho klient sa bude domáhať náhrady spôsobenej škody.



Pozorovatelia pravidelne vyjadrujú obavy v súvislosti s priebehom súdnych procesov v Číne, kde pravdepodobnosť že prípad, ktorý sa dostane pred súd, skončí odsúdením, je až 99 percent, komentuje AFP.