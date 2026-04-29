Súd sprísnil Jun Sok-jolovi trest za marenie spravodlivosti
Odvolací súd v Soule prijal v utorok prísnejší trest.
Soul 29. apríla (TASR) - Juhokórejský odvolací súd v stredu sprísnil trest odňatia slobody pre bývalého prezidenta Jun Sok-jola z piatich na sedem rokov v prípade marenia spravodlivosti a ďalších obvinení súvisiacich s jeho pokusom o vyhlásenie stanného práva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
Súd nižšej inštancie v januári vyniesol v prípade rozsudok pre zistenia, že Jun využil prezidentskú bezpečnostnú službu, aby zabránila jeho zatknutiu. Odvolanie podali exprezident aj prokuratúra. Bývalý líder tvrdil, že zatýkacie rozkazy boli vydané na základe „nezákonného vyšetrovania“. Špeciálni prokurátori zasa vyhlásili, že trest nie je vzhľadom na závažnosť zločinov dostatočný, a žiadali desať rokov.
Odvolací súd v Soule prijal v utorok prísnejší trest. „Súd odsudzuje obžalovaného na sedem rokov väzenia,“ oznámil sudca, pričom označil Junovo konanie a motívy za „zavrhnutiahodné“.
„Obžalovaný sa nielenže snažil zabrániť zákonnému plneniu príkazov prokurátorov a ďalších osôb... ale zároveň dal nezákonné pokyny verejným činiteľom prezidentskej bezpečnostnej služby, ktorí patria pod štátnu službu, v záujme vlastnej ochrany a v snahe využiť ich ako súkromnú ochranku,“ ozrejmil súd.
Bývalý prezident si v súčasnosti odpykáva doživotný trest za vzburu v prípade vyhlásenia stanného práva z 3. decembra 2024, pričom prokuratúra žiadala trest smrti. Stanné právo parlament krátko po jeho vyhlásení zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie, čo napokon potvrdil aj ústavný súd. Exprezident sa proti rozsudku odvolal.
