Surkov: Zmeny ústavy môžu anulovať funkčné obdobia prezidenta

Moskva 26. februára (TASR) - Niekdajší vplyvný dlhoročný poradca ruského prezidenta Vladimira Putina a autor konceptu tzv. suverénnej demokracie Vladislav Surkov verí, že prípadné úpravy právomocí hlavy štátu v rámci prebiehajúceho procesu ústavných zmien v Rusku by mali viesť k anulovaniu už odslúžených funkčných období prezidenta. S odvolaním sa na Surkovov rozhovor s politológom Alexejom Česnakovom o tom v stredu informovala agentúra Interfax.



"Keďže s novými právomocami to bude akoby nová inštitúcia prezidenta, nemôžu sa na ňu vzťahovať ohraničenia terajšieho prezidenta. V každom prípade, ak vládne orgány nezačnú počítať funkčné obdobia prezidenta od nuly, silno sa prehrešia voči právnej praxi. Je to samozrejme môj osobný názor, avšak zakladá sa na mojich skúsenostiach s tvorbou zákonov," uviedol Surkov v rozhovore.



O tom, že pracovná skupina, ktorá sa venuje príprave návrhov na zmenu a doplnenie ruskej ústavy, "zvažuje zákonnú možnosť, ako anulovať odslúžené funkčné obdobia prezidenta prostredníctvom úprav jeho právomocí", informoval ešte 11. februára hlavný redaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov. Uviedol pritom, že danú informáciu má od členov pracovnej skupiny.



Predstavitelia pracovnej skupiny neskôr uviedli, že o podobnej možnosti nediskutujú. Spolupredseda skupiny Pavel Krašeninnikov v tejto súvislosti zdôraznil, že zmeny bodu o funkčných obdobiach hlavy štátu nepredpokladajú ich anulovanie.



Ešte 20. januára predložil ruský prezident Vladimir Putin Štátnej dume - dolnej komore ruského parlamentu - na posúdenie svoj návrh zákona o zmenách ústavy. Pracovná skupina, vytvorená 16. januára, však naďalej pokračuje vo svojej práci, pričom, ako píše Interfax, pravdepodobne vypracuje aj formu referenda, v ktorom by občania Ruska mali hlasovať o novej podobe ústavy.



Surkov riadil v posledných rokoch politiku Kremľa voči Ukrajine, pričom udržiaval úzke vzťahy s lídrami samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR). Na pozícii hlavného vyjednávača vo vzťahoch medzi Kyjevom a Moskvou podporovanými separatistami na východe Ukrajiny ho však ešte 12. februára nahradil Dmitrij Kozak. Surkov bol prepustený zo štátnej služby bol 18. februára.