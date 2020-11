Syna prezidenta Bolsonara obvinili z viacerých trestných činov

Rio de Janeiro 5. novembra (TASR) - Prokuratúra v brazílskom štáte Rio de Janeiro obvinila najstaršieho syna prezidenta Jaira Bolsonara - Flávia - zo sprenevery, riadenia zločineckej organizácie a prania špinavých peňazí v čase, keď pôsobil ako poslanec v zákonodarnom zbore štátu Rio de Janeiro v rokoch 2007-2018. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Obvinenia voči 16 ďalším osobám a Fláviovi Bolsonarovi, ktorý v súčasnosti pôsobí ako senátor za štát Rio de Janeiro v hornej komore brazílskeho federálneho parlamentu, boli vznesené 19. októbra. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré prokuratúra zverejnila na svojej webovej stránke.



Prokuratúra tvrdí, že Flávio Bolsonaro používal schému, podľa ktorej si pre vlastný prospech odčerpával časť z platov svojich zamestnancov financovaných z verejných zdrojov. Tých zamestnal pod podmienkou, že s tým budú súhlasiť, píše denník The New York Times. Flávio Bolsonaro na sociálnej sieti tieto obvinenia poprel a vyjadril presvedčenie, že súdy ich neprijmú.



Jeho otec Jair vyhral v roku 2018 prezidentské voľby, v ktorých sa prezentoval ako politický outsider schopný zbaviť Brazíliu vysokej miery zločinnosti a korupcie, do ktorej bola - ako sa ukázalo za posledné roky - zapletená prakticky celá politická elita. Jeho čestné úmysly týkajúce sa boja proti kriminalite čelili pochybnostiam v dôsledku vyšetrovania jeho synov, ako aj rezignácie jeho bývalého ministra spravodlivosti a bezpečnosti Sérgia Mora, ktorý tvrdí, že Bolsonaro sa pokúšal "zasahovať" do policajného vyšetrovania.