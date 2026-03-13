< sekcia Zahraničie
Szijjártó: EÚ by mala v otázke sankcií na ruskú ropu nasledovať USA
Autor TASR
Budapešť 13. marca (TASR) - Spojené štáty pozastavili sankcie na ruské námorné zásielky ropy, zatiaľ čo Brusel ich naďalej zachováva, čo spôsobuje drastický nárast cien pohonných látok. Podľa servera index.hu to vyhlásil maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister zdôraznil, že Maďarsko chráni obyvateľstvo a podniky chránenými cenami pohonných látok, ale riešením by podľa neho bolo, keby „osoby s rozhodovacou právomocou v Európskej únii nasledovali americký príklad“.
„Americká vláda pozastavila sankcie na námornú prepravu ruskej ropy, ale Brusel tento príklad nenasledoval, aby zabránil zvyšovaniu cien, ale naďalej tancuje na hudbu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského,“ povedal Szijjártó.
Šéf diplomacie zdôraznil, že vojna na Blízkom východe má vážny vplyv na svetové zásobovanie energiou, keďže export arabských štátov predstavuje veľmi dôležitý pilier svetového trhu s ropou a keďže v regióne prebieha vojna a Hormuzský prieliv je tiež uzavretý, ropa sa odtiaľ nemôže dostať na svetový trh alebo sa naň môže dostať len veľmi neisto.
Szijjártó dodal, že v tejto situácii by mal Brusel okamžite pozastaviť ropné sankcie voči Rusom, pretože ak by sa ruská ropa mohla vrátiť na európsky trh, výrazne by to znížilo ceny. „Zelenského vydieranie a uctievanie Ukrajiny Bruselom však bohužiaľ vedú k tomu, že zákaz ruskej ropy v Európe stále platí,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
