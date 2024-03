Talianske úrady zadržali loď, ktorá priviezla migrantov

Rím 11. marca (TASR) - Talianske úrady v pondelok oznámili, že nemeckej lodi humanitárnej organizácie Sea-Eye nepovolia vyplávať na more dva mesiace. Loď súkromnej humanitárnej organizácie totiž v nedeľu dopravila do prístavu Reggio di Calabria viac ako 140 migrantov. TASR o tom informuje na základe správy z agentúry DPA.



Úrady v prístave Reggio di Calabria na juhu Talianska informovali, že zadržanie lode súvisí s nalodením utečencov v Stredozemnom mori, hoci líbyjská pobrežná stráž by ich bola pripravená prijať. Organizácia Sea-Eye však tvrdí, že iný postup by bol v rozpore s medzinárodným právom.



Väčšina privezených migrantov pochádza zo Sýrie a Somálska, uviedla organizácia. Boli vyzdvihnutí z lodí, ktoré sa vydali na nebezpečnú cestu z Afriky cez Stredozemné more do Európy. Mnohé lode prepravujúce utečencov však často nie sú spôsobilé na plavbu a ich plavba preto často končí smrteľnými nešťastiami.