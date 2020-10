Trump má mierne príznaky nákazy koronavírusom

Wilmington/Washington 2. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump má mierne prejavy nákazy novým koronavírusom vrátane príznakov podobných nachladnutiu. Informoval o tom v piatok denník The New York Times s odvolaním sa na dva zdroje.Fakt, že Trump mal pozitívny test, tiež znamená, že koronavírusu SARS-CoV-2 mohli byť vystavení aj ďalší vysokopostavení úradníci jeho administratívy, ktorí tiež môžu ísť do karantény. Nemenovaný úradník Bieleho domu v piatok podľa agentúry AP uviedol, že prebieha sledovanie kontaktov.Trumpov najmladší syn Barron mal negatívny test na koronavírus, uviedla agentúra AFP. Trumpov lekár Sean Conley vo vyhlásení pre tlač informoval, že podľa jeho názoru bude prezident USA vykonávať svoje povinnosti bez prerušenia, kým sa zotaví.napísal Conley v správe, ktorú Biely dom poskytol médiám.Prezidentský kandidát Demokratickej strany Joe Biden v piatok zaželal prezidentovi Trumpovi a jeho manželke rýchle zotavenie. Biden ubezpečil, že spolu so svojou manželkou Jill sa budú modliť za zdravie a bezpečie prezidenta USA a jeho rodiny.Biden a Trump sú súpermi v prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Podľa posledných prieskumov Biden nad Trumpom celoštátne vedie o päť až desať percentuálnych bodov.Biden počas kampane Trumpa ostro kritizuje za jeho nedostatočnú reakciu na pandémiu vyvolanú koronavírusom; Trump naopak vyzdvihuje seba a svoj tím.Vo štvrtok večer, krátko po tom, čo Trump vo svojom príhovore na verejnosti predpovedal, že koniec pandémie je na dohľad, sa objavila správa, že jeho poradkyňa Hope Hicksová mala pozitívny test na prítomnosť koronavírusu. Hicksová cestovala s prezidentom v lietadle Air Force One v utorok i v stredu.Biely dom vydal v piatok nový harmonogram Trumpových aktivít, ktorý nezahŕňal plánovanú cestu do štátu Florida. Jeho protikandidát v prezidentských voľbách Joe Biden plánuje v piatok viesť predvolebnú kampaň v štáte Michigan. Oba tieto štáty americkej Únie sú označované za tzv. swing states, ktoré by mohli pomôcť rozhodnúť o výsledku prezidentských voľbách v USA. Trumpovi a jeho manželke v súvislosti so správou o ich nakazení sa koronavírusom nového typu vyjadrili medzičasom podporu osobnosti z politiky a verejného života z celého sveta. Správa o tom, že Trump sa nakazil koronavírusom, ovplyvnila aj vývoj na burze.