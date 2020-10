Trumpa liečia remdezvirom aj neschváleným experimentálnym prípravkom

Washington 3. októbra (TASR) – Americký prezident Donald Trump, ktorému zistili nákazu novým druhom koronavírusu, dostáva liek s účinnou látkou remdezvir a experimentálny prípravok s obsahom protilátok REGN-CoV2 vyvinutý americkou spoločnosťou Regeneron Pharmaceuticals. Uviedla to televízia Sky News.Podľa svojho osobného lekára Seana Conleyho bola Trumpovi preventívne injekčnou formou podaná dávka osem gramov prípravku s obsahom protilátok REGN-CoV2, ktorý je stále klinicky testovaný.Ide o protilátkový kokteil určený na vyvolanie odolnosti voči koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúcemu ochorenie COVID-19. Má zabrániť naviazaniu vírusu na bunky a jeho replikácii a zároveň má umožniť imunitnému systému, aby začal vírus likvidovať.Trump tiež užíva zinok, vitamín D, famotidín (znižuje produkciu žalúdočnej kyseliny), melatonín (prírodný hormón, ktorý reguluje spánkový cyklus) a každý deň aspirín.Minulý víkend sa REGN-CoV2 začal testovať vAnglicka, uviedol pre BBC profesor Peter Horby, špecialista na infekčné choroby na Oxfordskej univerzite. Prípravok je podľa neho veľmi sľubný a má veľký potenciál.Horby dodal, že jedna dávka poskytuje ochranu na mesiac až šesť týždňov. Doteraz ho dostalo asi 400-500 pacientov a zatiaľ sa neobjavili nijaké znepokojujúce signály ohľadom jeho bezpečnosti.Podávanie neodskúšaného lieku naopak kritizoval bostonský pohotovostný lekár Jeremy Faust, keďže nie sú dostatočne známe jeho pozitíva a riziká. Riaditeľ firmy Regeneron Pharmaceuticals pre denník New York Times uviedol, že Trump nebol prvým pacientom, ktorý tento prípravok dostal. Jeho spoločnosť ho poskytla Bieleho domu na jeho žiadosť. Trump v noci na piatok na Twitteri oznámil, že on a jeho manželka Melania majú pozitívne testy na nový druh koronavírusu. Krátko predtým potvrdil, že jeho spolupracovníčka Hope Hicksová mala pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. V noci na sobotu ho previezli vrtuľníkom z Bieleho domu do vojenskej nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone. Následne sa ukázalo, že koronavírusom sa v ostatných dňoch nakazili aj manažér Trumpovej volebnej kampane Bill Stepien, predsedníčka Republikánskeho národného výboru Ronny McDanielová, prezidentova bývalá poradkyňa Kellyanne Conwayová, republikánski senátori Mike Lee a Thom Tillis, dekan prestížnej katolíckej University of Notre Dame v štáte Indiana, ako aj jeden zamestnanec Bieleho domu a traja novinári.Špekuluje sa, že zdrojom nákazy je podujatie v Ružovej záhrade Bieleho domu, na ktorom Trump pred týždňom predstavil svoju kandidátku na sudkyňu najvyššieho súdu. Väčšina z vyše 100 hostí nemala rúško a bola vo vzájomnom blízkom kontakte (podávanie rúk, objímanie).