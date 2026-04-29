Streda 29. apríl 2026
Ukrajina vyzýva Izrael, aby zaistil loď prevážajúcu ukradnuté obilie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajina v stredu oficiálne vyzvala izraelské úrady, aby zaistili loď Panormitis s nákladom obilia, ktoré bolo podľa Kyjeva „nelegálne“ vyvezené z území okupovaných Ruskom. Informuje o tom TASR.

„Ukrajinská strana vyzýva svojich izraelských partnerov, aby zastavili loď a jej náklad, vykonali prehliadku, zaistili dokumentáciu lode a nákladu, odobrali vzorky obilia a vypočuli členov posádky,“ uviedla ukrajinská prokuratúra vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.

Agentúra Reuters objasňuje, že Ukrajina považuje všetko obilie vypestované vo svojich štyroch oblastiach - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej -, ktoré Rusko anektovalo v septembri 2022, a tiež na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014, za ukradnuté Moskvou.

Ukrajina už predtým protestovala proti tomu, že sa toto obilie vyváža do iných krajín.

Najnovší sporný prípad sa týka ruskej lode, ktorej umožnili zakotviť v izraelskom prístave Haifa a ktorá podľa Kyjeva prevážala práve takéto ukradnuté obilie.

Ukrajina si v reakcii predvolala izraelského veľvyslanca a žiadala vysvetlenie. Izrael deklaroval, že Ukrajina nepredložila dôkazy na podporu týchto tvrdení a neposlala ani „žiadosť o právnu pomoc“.

Rusko nazýva zmienené štyri oblasti svojimi „novými územiami“, ide však o medzinárodne uznané ukrajinské územie, pripomína Reuters. Kremeľ sa nevyjadril k právnemu statusu obilia zozbieraného v týchto oblastiach.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne