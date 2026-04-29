Ukrajina vyzýva Izrael, aby zaistil loď prevážajúcu ukradnuté obilie
Najnovší sporný prípad sa týka ruskej lode, ktorej umožnili zakotviť v izraelskom prístave Haifa a ktorá podľa Kyjeva prevážala práve takéto ukradnuté obilie.
Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajina v stredu oficiálne vyzvala izraelské úrady, aby zaistili loď Panormitis s nákladom obilia, ktoré bolo podľa Kyjeva „nelegálne“ vyvezené z území okupovaných Ruskom. Informuje o tom TASR.
„Ukrajinská strana vyzýva svojich izraelských partnerov, aby zastavili loď a jej náklad, vykonali prehliadku, zaistili dokumentáciu lode a nákladu, odobrali vzorky obilia a vypočuli členov posádky,“ uviedla ukrajinská prokuratúra vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.
Agentúra Reuters objasňuje, že Ukrajina považuje všetko obilie vypestované vo svojich štyroch oblastiach - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej -, ktoré Rusko anektovalo v septembri 2022, a tiež na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014, za ukradnuté Moskvou.
Ukrajina už predtým protestovala proti tomu, že sa toto obilie vyváža do iných krajín.
Najnovší sporný prípad sa týka ruskej lode, ktorej umožnili zakotviť v izraelskom prístave Haifa a ktorá podľa Kyjeva prevážala práve takéto ukradnuté obilie.
Ukrajina si v reakcii predvolala izraelského veľvyslanca a žiadala vysvetlenie. Izrael deklaroval, že Ukrajina nepredložila dôkazy na podporu týchto tvrdení a neposlala ani „žiadosť o právnu pomoc“.
Rusko nazýva zmienené štyri oblasti svojimi „novými územiami“, ide však o medzinárodne uznané ukrajinské územie, pripomína Reuters. Kremeľ sa nevyjadril k právnemu statusu obilia zozbieraného v týchto oblastiach.
„Ukrajinská strana vyzýva svojich izraelských partnerov, aby zastavili loď a jej náklad, vykonali prehliadku, zaistili dokumentáciu lode a nákladu, odobrali vzorky obilia a vypočuli členov posádky,“ uviedla ukrajinská prokuratúra vo vyhlásení citovanom agentúrou AFP.
Agentúra Reuters objasňuje, že Ukrajina považuje všetko obilie vypestované vo svojich štyroch oblastiach - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej -, ktoré Rusko anektovalo v septembri 2022, a tiež na Krymskom polostrove anektovanom v roku 2014, za ukradnuté Moskvou.
Ukrajina už predtým protestovala proti tomu, že sa toto obilie vyváža do iných krajín.
Najnovší sporný prípad sa týka ruskej lode, ktorej umožnili zakotviť v izraelskom prístave Haifa a ktorá podľa Kyjeva prevážala práve takéto ukradnuté obilie.
Ukrajina si v reakcii predvolala izraelského veľvyslanca a žiadala vysvetlenie. Izrael deklaroval, že Ukrajina nepredložila dôkazy na podporu týchto tvrdení a neposlala ani „žiadosť o právnu pomoc“.
Rusko nazýva zmienené štyri oblasti svojimi „novými územiami“, ide však o medzinárodne uznané ukrajinské územie, pripomína Reuters. Kremeľ sa nevyjadril k právnemu statusu obilia zozbieraného v týchto oblastiach.