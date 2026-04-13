Ukrajina zaútočila na ruský chemický závod v Čerepovci
Cieľom útoku bol podnik na výrobu amoniaku v Čerepovci, približne 400 kilometrov severne od Moskvy, uviedol na platforme Telegrame veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi.
Autor TASR
Kyjev 13. apríla (TASR) - Ukrajina zaútočila na chemický závod na severe Ruska s pomocou dronov s dlhým doletom po skončení 32-hodinového prímeria, uviedli v pondelok jej predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Cieľom útoku bol podnik na výrobu amoniaku v Čerepovci, približne 400 kilometrov severne od Moskvy, uviedol na platforme Telegrame veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi.
Fabrika ročne vyprodukuje státisíce ton amoniaku, dusičnanu amónneho a kyseliny dusičnej, ktoré sa okrem iného využívajú aj pri výrobe výbušnín, uvádza agentúra DPA.
Starosta Čerepovca Andrej Nakrošajev útok na priemyselný areál potvrdil, no zároveň dodal, že samotnému mestu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, informovala agentúra TASS.
Čerepovec leží približne 900 kilometrov od ukrajinských hraníc, čo znamená, že Kyjev je schopný zasiahnuť ďaleké ciele na ruskom území.
Veľkonočné prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou sa začalo v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a vypršalo o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Počas jeho trvania sa obe strany navzájom obviňovali z útokov.
Cieľom útoku bol podnik na výrobu amoniaku v Čerepovci, približne 400 kilometrov severne od Moskvy, uviedol na platforme Telegrame veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi.
Fabrika ročne vyprodukuje státisíce ton amoniaku, dusičnanu amónneho a kyseliny dusičnej, ktoré sa okrem iného využívajú aj pri výrobe výbušnín, uvádza agentúra DPA.
Starosta Čerepovca Andrej Nakrošajev útok na priemyselný areál potvrdil, no zároveň dodal, že samotnému mestu nehrozí žiadne nebezpečenstvo, informovala agentúra TASS.
Čerepovec leží približne 900 kilometrov od ukrajinských hraníc, čo znamená, že Kyjev je schopný zasiahnuť ďaleké ciele na ruskom území.
Veľkonočné prímerie v bojoch medzi Ruskom a Ukrajinou sa začalo v sobotu 11. apríla o 16.00 h moskovského času (15.00 h SELČ) a vypršalo o polnoci 12. apríla (23.00 h SELČ). Počas jeho trvania sa obe strany navzájom obviňovali z útokov.