USA dôrazne odsúdili zatknutie Navaľného

Zahraniční politici odsúdili zatknutie aktivistu Alexeja Navaľného

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj ( zelená bunda) a jeho manželka Julija počas pasovej kontroly na moskovskom letisku Šeremeťjevo v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Zadržení @navalny je politicky motivováno. Byl zatčen za své názory, nikoli za to, co je mu formálně kladeno za vinu. Ruský režim tím porušuje mezinárodní smlouvy o lidských právech. Budu chtít, abychom se tomu věnovali na nejbližším unijním jednání rady ministrů zahraničí (FAC). — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 17, 2021

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021

Russian authorities must respect Alexei @navalny’s rights and release him immediately.

Politicisation of the judiciary is unacceptable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 17, 2021

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

Joint statement by : Detaining Alexei @Navalny by the Russian authorities is completely unacceptable. We demand his immediate release. EU should act swiftly and if he is not released, we need to consider imposition of restrictive measures in response to this blatant act” — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 17, 2021

Washington 18. januára (TASR) - USA v nedeľu prostredníctvom ministra zahraničných vecí Mikea Pompeazatknutie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného po jeho návrate do Ruska z Berlína." cituje agentúra AFP z Pompeovho vyhlásenia.Podľa Pompeaa USA preto žiadajú jehododal šéf americkej diplomacie.Navaľnyj bol zadržaný v nedeľu večer na moskovskom letisku Šeremetievo necelú hodinu po tom, ako priletel z nemeckej metropoly Berlín, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, ktorú podľa neho nariadil ruský prezident Vladimir Putin.Zatknutie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného po jeho nedeľňajšom prílete z Berlína do vlasti odsúdili viacerí zahraniční politici a vyzvali ruské úrady, aby disidenta prepustili na slobodu.Vyjadrenia priniesla tlačová agentúra AFP a sociálna sieť Twitter.Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček:Predseda Európskej rady Charles Michel:Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell:Poradca novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan:Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis:Ruská Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) vo vyhlásení uviedla, že Navaľného zatkla na medzinárodnom letisku Šeremeťjevo zapodmienečného trestu z roku 2014 v súvislosti s obvineniami z podvodu. Navaľnyj podľa nejaž do rozhodnutia súdu.Navaľnyj (44) sa v Nemecku zotavoval z údajného otrávenia nervovoparalytickou látkou zo skupiny Novičok. K otrave, z ktorej tento kritik Kremľa viní ruskú vládu, došlo vlani v auguste počas vnútroštátneho letu v Rusku.Navaľnyj, protikorupčný aktivista a najznámejší oponent ruského prezidenta Vladimira Putina, sa do vlasti vrátil napriek varovaniam ruských úradov, ktoré už predtým deklarovali záujem o jeho zatknutie a prípadné niekoľkoročné uväznenie.