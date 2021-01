Násilnosti v Kapitole odsúdili Pompeo, Bush či Obama

Washington 7. januára (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, verný spojenec súčasného prezidenta, odsúdil konanie Trumpových priaznivcov, ktorý vtrhli do budovy Kongresu v hlavnom meste Washington. Vyhlásil, že Spojené štáty vždy odsudzovali politické násilie.Pompeo uviedol, že podporuje právo občanov pokojne protestovať za svoju vieru a svoje dôvody.dodal.Dianie vo washingtonskom Kapitole odsúdil aj bývalý americký prezident George W. Bush.uviedol Bush.Bushov predchodca Bil Clinton vyhlásil, že útok na Kapitol podnietila Trumpova rétorika. Nepokoje podľa jeho slov boli výsledkom kombinácie zámerných dezinformácií, ktoré vyvolali nedôveru v systém a postavili Američanov proti sebe.Bývalý prezident Barack Obama označil stredajšie násilie podnecované Trumpom za okamih veľkej národnej potupy a hanby.Stovky Trumpových priaznivcov obklopili v stredu budovu Kongresu, strhli barikády pred hlavným vchodom a desiatky z nich vnikli aj dovnútra po tom, ako sa jeho obe komory zišli na zasadnutí s cieľom potvrdiť víťazstvo Trumpovho súpera Bidena v prezidentských voľbách. V chaotickej situácii zasadnutie prerušili a kongresmanov i novinárov evakuovali.Počas potýčok medzi protestujúcimi a policajtmi v Kongrese bola postrelená do hrudníka žena, ktorá neskôr zomrela. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia vrátane jedného policajta. Podľa televízie CNN polícia zadržala približne 20 osôb. Polícia takisto informovala, že v Kapitole zaistila výbušné zariadenie.O niekoľko hodín neskôr polícia vyhlásila, že bezpečnosť Kapitolu bola opäť zaistená. O polnoci SEČ začal v celom hlavnom meste platiť zákazu nočného vychádzania. Do ulíc vyslali príslušníkov Národnej gardy a federálnej polície.