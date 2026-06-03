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USA uviedli, že vyradili ropný tanker plaviaci sa smerom k Iránu
V piatok americká armáda podobne vyradila z prevádzky nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Gambie, ktorá tiež nesplnila príkazy, uviedol CENTCOM.
Autor TASR
Washington 3. júna (TASR) - Americké sily v utorok vypálili raketu na loď, ktorá sa plavila smerom k iránskemu prístavu v rozpore s americkou blokádou, pričom plavidlo vyradili z prevádzky, uviedlo centrálne velenie USA (CENTCOM). Armáda Spojených štátov takto vyradila už šesť lodí, ktoré sa podľa nej pokúšali porušiť blokádu platnú od 13. apríla, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Prázdny ropný tanker M/T Lexie plaviaci sa pod vlajkou Botswany „ignoroval opakované varovania“ počas 24 hodín a americké vojenské lietadlo ho „napokon vyradilo z prevádzky zásahom rakety Hellfire do strojovne“, uviedlo CENTCOM. Smeroval k ostrovu Chárk. Vo vyhlásení nie je uvedené, či pri útoku prišli o život ľudia.
V piatok americká armáda podobne vyradila z prevádzky nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Gambie, ktorá tiež nesplnila príkazy, uviedol CENTCOM. Velenie dodalo, že okrem celkovo šiestich vyradených obchodných plavidiel, ďalších 122 presmerovali.
Prázdny ropný tanker M/T Lexie plaviaci sa pod vlajkou Botswany „ignoroval opakované varovania“ počas 24 hodín a americké vojenské lietadlo ho „napokon vyradilo z prevádzky zásahom rakety Hellfire do strojovne“, uviedlo CENTCOM. Smeroval k ostrovu Chárk. Vo vyhlásení nie je uvedené, či pri útoku prišli o život ľudia.
V piatok americká armáda podobne vyradila z prevádzky nákladnú loď plaviacu sa pod vlajkou Gambie, ktorá tiež nesplnila príkazy, uviedol CENTCOM. Velenie dodalo, že okrem celkovo šiestich vyradených obchodných plavidiel, ďalších 122 presmerovali.