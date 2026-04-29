Útok na židov v Londýne vyšetrujú ako terorizmus
Autor TASR
Jeruzalem/Londýn 29. apríla (TASR) - Útok nožom, ktorým muž v stredu pobodal dvoch židov v prevažne židovskej štvrti na severe Londýna, klasifikovala britská polícia ako teroristický čin, informovala agentúra AP. Pre podozrenie z pokusu o vraždu bol zadržaný 45-ročný muž. Izrael po incidente vyzval Spojené kráľovstvo, aby konalo „rozhodne a urýchlene“, píše TASR.
Dvaja muži vo veku 34 a 76 rokov boli pobodaní v štvrti Golders Green. Metropolitná polícia v Londýne uviedla, že protiteroristická jednotka vyšetruje, či bol tento útok priamo namierený proti židovskej komunite a či súvisí s nedávnymi podpaľačskými útokmi na židovské objekty.
Najnovší incident odsúdili aj britský premiér Keir Starmer a primátor Londýna Sadiq Khan, ktorý ocenil rýchlosť záchranných zložiek i pohotovosť dobrovoľníkov.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že po najnovšom útoku zameranom na londýnskych židov už britské úrady nemôžu tvrdiť, že antisemitizmus je v Británii pod kontrolou.
„Vyhlásenia premiéra Keira Starmera nenahrádzajú konfrontáciu s koreňmi antisemitizmu, ktoré sa šíria po celom Spojenom kráľovstve,“ zdôraznilo ministerstvo v príspevku na sieti X.
Ministerstvo doplnilo, že židia v Británii by nemali byť odkázaní na bezpečnostné hliadky a dobrovoľníkov v uliciach, aby mohli slobodne žiť. „Spojené kráľovstvo musí konať rozhodne a urýchlene,“ žiadalo izraelské ministerstvo.
V podobnom duchu sa vyjadril aj izraelský prezident Jicchak Herzog, ktorý zdôraznil, že „žiadny žid nikde na svete by nemal byť terčom útokov kvôli svojej viere.“ Za neprijateľnú označil situáciu, keď sa v jednom z hlavných miest Západu stalo nebezpečným otvorene chodiť po uliciach ako žid. Apeloval na britskú vládu a úrady, aby podnikli potrebné kroky ešte predtým, ako dôjde k ďalšiemu antisemitskému útoku.
Podľa Herzoga Izrael opakovane upozorňuje na nárast globálneho antisemitizmu. „Je načase, aby sa svet zobudil a bojoval proti tejto zlomyseľnej vlne nenávisti voči židom všetkými možnými prostriedkami,“ vyzval.
Útok v Londýne nasledoval po vlne podpaľačských útokov na synagógy a komunitné centrá, ktoré sa v severnom Londýne odohrali v uplynulých týždňoch. Predchádzali mu aj minuloročné udalosti v Manchestri, kde pri útoku na synagógu počas sviatku Jom kipur zahynuli dvaja ľudia a traja utrpeli vážne zranenia.
Premiér Starmer ubezpečil, že incident vyšetruje polícia, a v príspevku na sociálnej sieti X upozornil, že „útoky na našu židovskú komunitu sú útokmi na Britániu“.
V súvislosti so spomínanými útokmi na židovské ciele britská polícia zadržala už 26 osôb. K viacerým incidentom sa prihlásila málo známa skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (HAYI), ktorá je podľa dostupných informácií napojená na Irán.
Ľudskoprávne organizácie upozorňujú na nárast antisemitských aj islamofóbnych incidentov v Británii, ktorý možno pozorovať od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Organizácia Community Security Trust zaznamenala vlani v Spojenom kráľovstve približne 3700 prípadov spojených s nenávisťou proti židom, čo v porovnaní s rokom 2024 predstavuje mierny nárast, ale súčasne pokles v porovnaní s rekordným rokom 2023.
