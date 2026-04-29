V Hebrone na Západnom brehu izraelská armáda zabila tínedžera
Izraelská armáda pre AFP uviedla, že incident vyšetruje.
Autor TASR
Ramalláh 29. apríla (TASR) - Palestínsky Červený polmesiac v stredu oznámil, že izraelské jednotky počas razie v meste Hebron na okupovanom Západnom brehu Jordánu zastrelili palestínskeho tínedžera. Izraelská armáda pre AFP uviedla, že incident vyšetruje, informuje TASR.
„Do nemocnice Červeného polmesiaca v Hebrone priviezli dieťa so strelnou ranou v bruchu. Mal 14 rokov a bol (na mieste) vyhlásený za mŕtveho,“ uviedla organizácia. V inom vyhlásení dodala, že chlapca zasiahli „guľky izraelskej armády“.
Pri razii utrpela strelné zranenia aj ďalšia osoba, uviedol Červený polmesiac.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu následne informovalo, že tínedžer mal 16, nie 14 rokov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov. Tieto osady sú však podľa medzinárodného práva nelegálne.
„Do nemocnice Červeného polmesiaca v Hebrone priviezli dieťa so strelnou ranou v bruchu. Mal 14 rokov a bol (na mieste) vyhlásený za mŕtveho,“ uviedla organizácia. V inom vyhlásení dodala, že chlapca zasiahli „guľky izraelskej armády“.
Pri razii utrpela strelné zranenia aj ďalšia osoba, uviedol Červený polmesiac.
Palestínske ministerstvo zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu následne informovalo, že tínedžer mal 16, nie 14 rokov.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Na tomto území žijú tri milióny Palestínčanov a v židovských osadách približne 700.000 Izraelčanov. Tieto osady sú však podľa medzinárodného práva nelegálne.