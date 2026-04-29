V Nemecku zatkli muža podozrivého zo špionáže pre Rusko
Autor TASR
Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecká polícia zatkla v utorok v Berlíne občana Kazachstanu, ktorý je podozrivý zo špionáže pre Rusko. V stredu o tom informovala spolková prokuratúra. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Reuters.
Prokuratúra uviedla, že podozrivý, identifikovaný ako Sergej K., poskytol svojmu kontaktu z ruskej tajnej služby informácie o nemeckej vojenskej pomoci pre Ukrajinu a o firmách v nemeckom zbrojárskom a obrannom priemysle, ktoré sa zaoberajú najmä vývojom dronov a robotických systémov. Poskytoval mu tiež fotografie verejných budov v Berlíne a vojenských konvojov na diaľniciach vrátane konvoja z členského štátu NATO.
Vyšetrovatelia sa tiež domnievajú, že podozrivý poslal zoznam potenciálnych cieľov pre sabotáž a ponúkol sa, že naverbuje ďalších ľudí na špionáž pre Rusko.
