V roku 2021 bolo na svete takmer 60 miliónov vnútorne vysídlených ľudí

Ženeva 19. mája (TASR) - Konflikty a prírodné katastrofy prinútili minulý rok desiatky miliónov ľudí utiecť z domovov v rámci vlastnej krajiny, čím sa počet vnútorne vysídlených osôb zvýšil na rekordnú úroveň, uviedli vo štvrtok pozorovatelia, o ktorých správe informuje tlačová agentúra AFP.



V roku 2021 bolo na celom svete zaregistrovaných približne 59,1 milióna vnútorne vysídlených osôb – ide o rekordný počet, ktorý by mal byť v tomto roku opäť prekonaný v súvislosti s masovým vysídľovaním na vojnou zmietanej Ukrajine.



Podľa spoločnej správy Centra pre monitorovanie vnútorného vysídľovania (IDMC) a Nórskej rady pre utečencov (NRC) bolo v roku 2021 zaznamenaných približne 38 miliónov nových prípadov vnútorného vysídlenia, pričom niektorí ľudia museli v priebehu roka utiecť i viackrát.



To predstavuje druhý najvyšší ročný počet nových vnútorných presídlení za desaťročie – po roku 2020, keď bol zaznamenaný rekordný pohyb v dôsledku série prírodných katastrof.



V minulom roku sa počet nových vnútorných vysídlení v dôsledku konfliktov zvýšil na 14,4 milióna, čo predstavuje 50-percentný nárast oproti roku 2020 a viac ako zdvojnásobenie od roku 2012, uvádza sa v predmetnej správe.



Očakáva sa, že celosvetové počty vnútorne vysídlených ľudí v tomto roku ďalej porastú, a to najmä v dôsledku vojny na Ukrajine.



Od 24. februára, keď sa začala ruská invázia v plnom rozsahu, bolo v tejto vojnou zničenej krajine vysídlených už viac ako osem miliónov ľudí, pričom viac ako šesť miliónov obyvateľov opustilo Ukrajinu ako utečenci.



V roku 2021 bolo v subsaharskej Afrike zaznamenaných najviac vnútorných presunov, pričom len v Etiópii bolo hlásených viac ako päť miliónov presídlencov, keďže krajina zápasila s rozširujúcim sa konfliktom v Tigraji a ničivým suchom.



Bezprecedentný počet vysídlených osôb minulý rok zaznamenali aj v Konžskej demokratickej republike, Afganistane a Mjanmarsku. V Sýrii, kde občianska vojna zúri už viac ako 11 rokov, žilo na konci roka 2021 stále najviac ľudí na svete vysídlených v dôsledku konfliktu – 6,7 milióna.