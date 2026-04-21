V Rusku vykonali raziu vo vydavateľstve pre údajnú LGBT propagandu
Autor TASR
Moskva 21. apríla (TASR) - Ruská polícia v utorok vykonala raziu vo vydavateľstve Eksmo v súvislosti s vydávaním „LGBT literatúry“. Upozornila na to agentúra AFP s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS, píše TASR.
Polícia sa zamerala na výkonného riaditeľa najväčšieho vydavateľstve v krajine Jevgenija Kapieva pre „trestné konanie vo veci extrémizmu (a) distribúcie LGBT literatúry“, informovala TASS s odvolaním sa na svoje zdroje. Polícia preto prehľadávala sídlo vydavateľstva.
AFP uvádza, že viac ako 10 zamestnancov Eksmo bolo vlani zadržaných v rámci podobného vyšetrovania. Podľa ruských úradov bola „zistená LGBT propaganda“ v niekoľkých knihách vydaných dcérskou spoločnosťou vydavateľstva.
Vydavateľstvo Eksmo Vydáva všetky žánre literatúry pre dospelých aj deti. Bolo založené v roku 1991 a je lídrom na domácom knižnom trhu.
Agentúra AFP pripomenula, že Kremeľ dlhodobo sprísňuje represívne zákony proti LGBTQ komunite v Rusku v rámci podpory „tradičných hodnôt“ v krajine, ktoré propaguje ruský prezident Vladimir Putin.
