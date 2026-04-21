Utorok 21. apríl 2026Meniny má Ervin
V Rusku vykonali raziu vo vydavateľstve pre údajnú LGBT propagandu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Medňanský

Autor TASR
Moskva 21. apríla (TASR) - Ruská polícia v utorok vykonala raziu vo vydavateľstve Eksmo v súvislosti s vydávaním „LGBT literatúry“. Upozornila na to agentúra AFP s odvolaním sa na ruskú štátnu agentúru TASS, píše TASR.

Polícia sa zamerala na výkonného riaditeľa najväčšieho vydavateľstve v krajine Jevgenija Kapieva pre „trestné konanie vo veci extrémizmu (a) distribúcie LGBT literatúry“, informovala TASS s odvolaním sa na svoje zdroje. Polícia preto prehľadávala sídlo vydavateľstva.

AFP uvádza, že viac ako 10 zamestnancov Eksmo bolo vlani zadržaných v rámci podobného vyšetrovania. Podľa ruských úradov bola „zistená LGBT propaganda“ v niekoľkých knihách vydaných dcérskou spoločnosťou vydavateľstva.

Vydavateľstvo Eksmo Vydáva všetky žánre literatúry pre dospelých aj deti. Bolo založené v roku 1991 a je lídrom na domácom knižnom trhu.

Agentúra AFP pripomenula, že Kremeľ dlhodobo sprísňuje represívne zákony proti LGBTQ komunite v Rusku v rámci podpory „tradičných hodnôt“ v krajine, ktoré propaguje ruský prezident Vladimir Putin.
.

