V súvislosti s Navaľného návratom zadržali takmer 70 ľudí

Policajti zatýkajú muža na moskovskom letisku Vnukovo, na ktoré má priletieť z Nemecka ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: Opozičného lídra Alexeja Navaľného po prílete do Moskvy zatkla polícia



Moskva 18. januára (TASR) - V súvislosti s návratom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného do Ruska zadržala ruská polícia v nedeľu celkovo 69 osôb vrátane samotného politika. Podľa spravodajského portálu Meduza.io o tom informoval portál OVD-Info, ktorý sa zaoberá monitoringom policajných zákrokov v Rusku.Spresnil, že v Moskve bolo zadržaných 62 osôb, ostatné v Petrohrade. V cele predbežného zadržania strávili noc štyri osoby vrátane Navaľného. Osud 16 zadržaných nie je portálu OVD-Info známy.Medzi zadržanými boli dvaja maloletí a najmenej šiesti novinári, dodal portál OVD-Info.Proti trom osobám bola zo strany polície použitá neprimeraná sila, pričom dve z nich boli následne hospitalizované. Ďalšiemu zadržanému prišlo na policajnej stanici nevoľno a bol prevezený sanitkou do nemocnice, dodal portál Meduza.io.Navaľnyj sa v nedeľu (17. januára) vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa po pokuse o otrávenie nervovoparalytickou látkou novičok podrobil liečbe. Zadržali ho pri pasovej kontrole na letisku Šeremeťjevo, odkiaľ ho predviedli na policajné oddelenie v moskovskej štvrti Chimki.Lietadlo, ktorým Navaľnyj cestoval, malo pôvodne pristáť na moskovskom letisku Vnukovo. Politikov štáb vyzval jeho priaznivcov, aby ho na letisko prišli privítať. Pri Vnukove sa tak zišlo asi 2000 ľudí. Tých, ktorí sa zhromaždili na letisku, rozohnala poriadková polícia.Medzi zadržanými vo Vnukove boli zamestnanci Navaľným založenej protikorupčnej nadácie Ľubov Soboľová a Ruslan Šaveddinov, Navaľného asistent Iľja Pachomov, manažérka Navaľného štábu Anastasija Kadetová, právnik Alexej Molokojedov a opozičný aktivita Konstantin Kotov.Ako v nedeľu informovala tlačová služba moskovskej pobočky Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), Navaľnyj bol zadržaný po prílete do Moskvy pre vyhýbanie sa povinnosti hlásiť sa na väzenskej inšpekcii, ako mu to ukladajú podmienky stanovené súdom v rámci podmienečného trestu.FSIN spresnila, že o ďalšom konaní v Navaľného kauze rozhodne súd.