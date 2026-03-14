Sobota 14. marec 2026
Vodca Hizballáhu: Vyhrážky sú bezcenné, sme pripravení na dlhý boj

Na snímke Naím Kásim. Foto: TASR/AP

Bejrút 13. marca (TASR) - Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok vyhlásil, že sú „pripravení na dlhý boj“ a izraelské vyhrážky jeho zabitím za „bezcenné“. Informuje o TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Sme pripravení na dlhý boj a ak Boh dá, Izraelčania budú na bojisku prekvapení. Vyhrážky nepriateľa nás nevystrašia,“ vyhlásil Kásim. „Toto je existenčný boj, nie obmedzený alebo jednoduchý boj,“ dodal.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac začiatkom marca vyhlásil, že cieľom ich útokov bude aj Kásim. „Teroristická organizácia Hizballáh zaplatí vysokú cenu za streľbu na Izrael a Naím Kásim, generálny tajomník Hizballáhu, ktorý o streľbe rozhodol pod tlakom Iránu, je odteraz cieľom eliminácie,“ napísal vtedy na sociálnej sieti X.
