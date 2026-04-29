Zelenskyj: Ukrajina bude rozširovať možnosti zásahu hlbšie v Rusku
Zelenskyj uviedol, že ukrajinská bezpečnostná služba informovala o úspešnom útoku hlboko vo vnútrozemí Ruska.
Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že Ukrajina bude naďalej rozširovať dosah svojich útokov v Rusku. Na sociálnych sieťach zároveň zdieľal video, na ktorom podľa jeho slov vidno úder vo vzdialenosti 1500 kilometrov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Ukrajina v uplynulých týždňoch zintenzívnila svoje útoky na území Ruska, aby vyradila z prevádzky ropné rafinérie, sklady i prístavy a ochromila tak najväčší zdroj financovania ruskej vojny, keďže globálne ceny ropy vzrástli pre vojnu v Iráne.
Zelenskyj uviedol, že ukrajinská bezpečnostná služba informovala o úspešnom útoku hlboko vo vnútrozemí Ruska. V príspevku na X to označil za „novú etapu v používaní ukrajinských zbraní na obmedzenie potenciálu ruskej vojny“.
„Vzdušná vzdialenosť je viac ako 1500 kilometrov. Tento rozsah budeme naďalej rozširovať,“ uviedla ukrajinská hlava štátu po zverejnení videa z útoku. Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) neskôr v príspevku ozrejmila, že drony zasiahli ruskú prečerpávaciu stanicu ropy neďaleko mesta Perm, približne 1500 kilometrov od hraníc Ukrajiny.
Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že od začiatku ruskej invázie vo februári 2022, krajina zvýšila dosah svojich útokov o 170 percent. „Je dôležité, aby každý útok oslabil možnosti ruského vojenského priemyslu, logistiky a vývozu ropy,“ dodal Zelenskyj.
