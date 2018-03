Reakcie opozičných politikov na rozhodnutie koaličných lídrov

V. Remišová: Vyzývame prezidenta, aby neprijal Ficove podmienky

Bratislava 14. marca (TASR) – Demisia predsedu vlády SR už nestačí, naozajstným riešením súčasnej politickej situácie a reálnym krokom k obnoveniu dôvery verejnosti vo vlastný štát sú predčasné voľby. V reakcii na ponuku Roberta Fica odstúpiť z postu premiéra, ak bude pokračovať súčasná vládna koalícia, sa na tom zhodli mimoparlamentné strany.KDH naďalej zastáva názor, že by sa mali konať predčasné parlamentné voľby.zdôraznili vo svojom vyhlásení kresťanskí demokrati.V rovnakom duchu hovorí aj Progresívne Slovensko (PS).tlmočil názor strany riaditeľ komunikácie PS Ľubomír Ondrejkovič. Odvoláva sa i na aktuálny prieskum, v ktorom až 43 percent opýtaných preferuje koniec súčasnej vládnej koalície.SPOLU – občianska demokracia sa vo svojej kritike zameriava na Most–Híd, pristúpenie bugárovcov na rekonštrukciu vlády považuje za škodlivé pre Slovensko.uviedla hovorkyňa SPOLU Silvia Hudáčková.Predseda vlády Robert Fico oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.odkázal Fico s tým, že on osobne je pre to ochotný urobiť maximum.Hnutie OĽaNO vyzýva prezidenta SR Andreja Kisku, aby neprijal podmienky premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorými šéf vládneho kabinetu podmieňuje svoju demisiu. Výmena figúrok totiž na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie nestačí, najpoctivejším riešením sú predčasné voľby. Vyhlásila to predsedníčka klubu OĽaNO Veronika Remišová v reakcii na premiérovo rozhodnutie ohľadom demisie.povedala Remišová, podľa ktorej na obnovenie dôvery výmena figúrok nestačí.uviedla.Fico týmto rozhodnutím podľa Remišovej hovorí ľuďom, že sú v podstate svojprávni.poznamenala Remišová. Je podľa nej absurdné, aby dnes premiér tvrdil, kto bude vo vláde a s kým.vyhlásila a zdôraznila, že za súčasnú krízu a stav spoločnosti môže v prvom rade vládna koalícia, nie médiá ani opozícia.Kritizovala aj predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.uzavrela.Vláda nepočúva hlas ľudí, ktorí žiadajú pád vlády a predčasné parlamentné voľby. Občanom iba výmena figúrok nestačí. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý oznámil, že je pripravený podať demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska splní jeho podmienky.vyhlásila Blahová.SaS považuje za úbohé, že sa Fico znížil k vydieraniu prezidenta.zdôraznila Blahová. Komentovala aj správanie Mosta-Híd, ktorý dosiaľ oficiálne žiadal predčasné voľby a hrozil odchodom z koalície, ak sa na nich s partnermi nedohodne. Zmenu postoja označila Blahová za páchanie verejnej samovraždy.Demisia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už verejnosti možno stačiť nebude. Myslí si predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého by bolo lepšie, keby sa konali predčasné voľby.povedal v reakcii na vyjadrenie premiéra, že ponúka svoju demisiu, ak prezident SR Andrej Kiska akceptuje jeho podmienky.Kollár považuje za drzé, aby premiér určoval hlave štátu podmienky.vyhlásil predseda hnutia Sme rodina. Kollár tiež povedal, že podľa informácií, ktoré sa šíria, by Fica mohol nahradiť Peter Pellegrini.