Prezident potvrdil stretnutie s koaličnými lídrami

Bratislava 14. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska potvrdil stredajšie stretnutie s predsedami koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd. Tí ho informovali o ich návrhu riešenia politickej krízy na Slovensku. Taktiež mu oznámili, že prinesú minimálne 76 podpisov poslancov Národnej rady, ktorí budú podporovať návrh riešenia vládnej koalície. Pre TASR to uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan.Neuviedol však, či s týmto krokom prezident súhlasí a či bude akceptovať tri podmienky, ktoré stanovil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Ten v stredu oznámil, že je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.