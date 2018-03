Politológovia a sociológovia o rozhodnutí koaličných partnerov

P. Baboš: B. Bugár do istej miery cúvol, ale to už bude musieť vysvetľovať on

V. Hřích: Krok, ktorý spravil R. Fico, možno nikto nečakal

M. Vašečka: Zo strany premiéra ide o šikovný machiavelistický ťah

Bratislava 14. marca (TASR) - Rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odstúpiť z funkcie prišlo ako gesto neskoro. Tvrdí to politológ Juraj Marušiak. Ficovo odhodlanie však chápe ako signál, že súčasné strany vládnej koalície sa do predčasných volieb nehrnú.uviedol Marušiak. Snahu zabrániť predčasným voľbám preto chápe ako opodstatnenú. Upokojiť situáciu v spoločnosti to môže podľa neho iba sčasti.Vyjadrenie šéfa Mosta-Híd Béla Bugára, že si Ficovo rozhodnutie váži, Marušiak označil zapovedal Marušiak.Nová vláda bez Roberta Fica by mohla byť podľa Marušiaka iná, upozorňuje však, že Smer-SD nikdy nemal niečo takéto odskúšané. Je zvedavý, ako dlho bude schopná žiť.Šéf Mosta-Híd Béla Bugár v súčasnej politickej situácii do istej miery cúvol. Povedal to politológ Pavol Baboš v reakcii na Bugárovo tvrdenie, že si váži rozhodnutie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) podať demisiu.povedal Baboš s tým, žeTakáto rekonštrukcia vlády je podľa Baboša pokračovanie tej istej koalície. Je preto zvedavý, ako to prijme verejnosť.Či premiérovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie upokojí situáciu, nevedel Baboš naisto povedať. Upozornil však, že vo vnímaní verejnosti je kľúčový aj post ministra vnútra, z ktorého odchádza Robert Kaliňák (Smer-SD).dodal Baboš.Krok, ktorý spravil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), možno nikto nečakal. Myslí si to Václav Hřích z agentúry AKO s tým, že odsunul riešenie situácie.povedal pre TASR Hřích. Otázne podľa neho je, či to budú brať ľudia ako dočasný úspech a budú pokračovať v zhromaždeniach, alebo si povedia, že to tak má byť.myslí si. Organizátori zhromaždení za slušné Slovensko práve na tento deň ohlásili zhromaždenia, ktoré sa majú konať naprieč celým Slovenskom, ale aj vo svetových metropolách.Hřích pripomenul, že na základe najnovšiemu prieskumu agentúry Focus názory ľudí na to, či má vláda odstúpiť, alebo či má ostať iba v zmenenej podobe, sú zhruba vyrovnané.povedal. Podľa neho bude veľa závisieť od toho, že ako to celé dopadne, teda či reálne k zmene dôjde, alebo nie.doplnil Hřích.Predseda vlády Robert Fico v stredu večer oznámil, že je pripravený podať demisiu. Po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré už absolvoval, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.Premiér sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita.Zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) ide o šikovný machiavelistický ťah, pretože prenáša zodpovednosť za prípadnú ďalšiu krízu na prezidenta SR Andreja Kisku. Myslí si to sociológ Michal Vašečka.povedal pre TASR Vašečka. Podľa neho na druhej strane, na Slovensku nie je zvykom, že by si odstupujúci premiér mohol dávať nejaké podmienky. "Prezident tak na žiadne podmienky nemusí prihliadať," povedal sociológ.