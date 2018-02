Fico:Vláda vypisuje odmenu milión eur za informácie k vražde J.Kuciaka

Premiér: Je to ohavný trestný čin

Bratislava 26. februára (TASR) - Vláda ponúka od tohto okamihu odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Vyhlásil to v pondelok premiér Robert Fico (Smer-SD). Telefónne číslo, na ktoré možno volať, zverejní ministerstvo vnútra. Prijímať sa budú aj anonymné podania.odkázal Fico. Zopakoval, že pokiaľ motívom bola samotná práca novinára Jána Kuciaka, považuje to za útok proti demokracii a slobode tlače.Fico zároveň oznámil, že generálna prokuratúra bude tomuto prípadu venovať mimoriadnu pozornosť.dodal.Premiér tiež deklaroval záujem pri vyšetrovaní nadštandardne informovať kolektív portálu Aktuality.sk, aby bola zabezpečená čo najväčšia miera transparentnosti a otvorenosti. Opozičné strany vyzval, aby túto situáciu hyenisticky nezneužívala.Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) zopakoval, že bol šokovaný tým, čo sa stalo.uviedol.Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať v našej spoločnosti miesto. Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra Jána Kuciaka súvisela s jeho novinárskou prácou, išlo by o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu na Slovensku. Vo vyhlásení to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).upozornil premiér s dôvetkom, že ani jeho strana Smer-SD počas jednofarebnej vlády neurobila napriek vecným výhradám ku kvalite žurnalistickej práce žiadne opatrenia, ktoré by slobodu médií na Slovensku obmedzili.Vraždu dvoch mladých ľudí, tak ako všetky podobné prípady, je podľa jeho slov potrebné čo najskôr vyšetriť, odhaliť jej páchateľov a potrestať ich.dodal Fico.Policajný prezident Tibor Gašpar informoval, že strelné poranenia hrudníka, resp. hlavy, boli pravdepodobne príčinou smrti investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky. Na pondelkovom brífingu tiež uviedol, že čas smrti sa predpokladá niekedy od štvrtka (22.2.) do nedele (25.2.). Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára.