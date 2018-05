Ramsay o Popradčanoch: Som hrdý, že ich môžem trénovať

Kodaň 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zaznamenali na MS v Dánsku druhé víťazstvo za sebou, no znovu museli o tri body bojovať až do posledných sekúnd.Vo štvrtok predviedli o niečo lepší výkon, ako pri triumfe nad Rakúskom, no ešte stále je čo zlepšovať. Kormidelníka Craiga Ramsayho potešilo, že tím už hral naplno takmer celý zápas a minimalizoval výpadky.vymenoval pozitíva hlavný tréner.V zápase vynikla popradská "lajna". Za najlepšieho hráča zvolili Dávida Buca, ktorý zaznamenal gól a dve asistencie, Dávid Bondra si taktiež otvoril strelecký účet na MS a mal aj jednu prihrávku a Patrik Svitana mal bilanciu 0+2.pochválil trojicu.Slováci mali duel pod kontrolou do 34. minúty, keď sa Francúzom podarilo znížiť.zdôraznil kouč.Ťažký zápas má za sebou brankár Marek Čiliak, za prvé dve tretiny na neho išlo len deväť pukov.Slováci mohli rozhodnúť už skôr. V 59. minúte predviedol krásne sólo Ladislav Nagy a dostal puk do siete. Francúzi však reklamovali ofsajd a videorozhodca im dal za pravdu.zhodnotil stretnutie Nagy.vyslaní redaktori TASR ny a wr