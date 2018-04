Voľby v Maďarsku ukážu, či má otázka imigrácie ešte dosah na politiku

Budapešť 7. apríla (TASR) - Maďarsko čakajú tento víkend parlamentné voľby, od ktorých sa všeobecne očakáva, že v nich opäť, už po štvrtý raz, zvíťazí premiér Viktor Orbán - jeden z hlavných protiimigračných hlasov Európy. O tom, aký politický vplyv na ne môže mať otázka imigrácie, píše denník The Wall Street Journal.Orbán pred voľbami viedol kampaň s výzvami na zachovanie ráznej ochrany maďarských, ako aj európskych hraníc a kultúry pred prívalom ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Hlasovanie bude teda skúškou pokračovania politickej moci tohto odkazu, keďže migračný prúd sa začína oslabovať.Najnovšie prieskumy verejnej mienky v Maďarsku ukázali, že Orbánova strana Fidesz má podporu zhruba polovice oprávnených voličov, pričom zvyšok je rozdelený medzi opozičné subjekty. To by znamenalo menší dosah na parlament než dominantná dvojtretinová väčšina, akej sa premiér tešil počas štyroch z uplynulých ôsmich rokov na čele krajiny.Orbánov postoj voči imigrácii z neho spravil akéhosi hrdinu v očiach medzinárodnej siete nacionalistov, uvádza The Wall Street Journal. Steve Bannon, bývalý hlavný stratég amerického prezidenta Donalda Trumpa, nedávno označil maďarského premiéra zaZdá sa však, že jeho zameranie na imigráciu prináša v Maďarsku opačný efekt; hraničná politika už totiž nie je hlavnou témou domácej polemiky. Takmer všetci Orbánovi hlavní rivali podporujú jeho názor na imigráciu a počet ilegálnych prekročení oplotených maďarských hraníc dosahuje iba jednociferné hodnoty.povedal Péter Kreko, analytik budapeštianskej expertnej skupiny Political Capital.Orbán sa dlhé roky staval do pozície ochrancu Európy, ktorý ju bráni pred prílivom moslimov. Pred tromi rokmi, keď tisíce migrantov z Afriky a Blízkeho východu prechádzali cez územie Maďarska ďalej do Európy, dal príkaz na oplotenie južných hraníc krajiny a inštalovanie infračervených kamier.Orbán vedie ostro sledovaný diplomatický spor s Európskou úniou ohľadom svojho odporu prijať migrantov do Maďarska. Jeho kampaň však profituje zo širších síl. Ekonomika krajiny sa od jeho nástupu k moci v roku 2010 posilňuje, a to sčasti aj vďaka štedrej pomoci EÚ. Veľké programy verejnoprospešných prác prispeli k zníženiu nezamestnanosti.Orbánova vlastná vláda určila súčasné volebné limity, pričom opozícia je rozdrobená na 23 politických strán. Na porážku Orbána budú musieť zelení, socialisti a centristi spojiť sily s krajne pravicovým hnutím Jobbik.Orbán bol v marci stredobodom Pochodu za mier, zhromaždenia pri príležitosti štátneho sviatku. V roku 2013 toto podujatie prilákalo 450.000 stúpencov, tentoraz vláda očakávala účasť 200.000 ľudí, prišla však iba menej než polovica.vyhlásil 54-ročný maďarský premiér na uvedenom zhromaždení, na ktorom sa zišlo prevažne staršie publikum z vidieka.