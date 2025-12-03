Súhrn vládou prerokovaných návrhov

< sekcia Ekonomika
Bratislava 3. decembra (TASR) - Povodne spôsobili za prvý polrok tohto roka škody vo výške viac ako 862.000 eur a boli v siedmich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský kraj. Počas prvého polroka vyhlásili na Slovensku stupne povodňovej aktivity v 63 oblastiach. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Adresná energopomoc bude v roku 2026 poskytovaná podľa tzv. bonity energetickej domácnosti. Jej hraničná hodnota, do ktorej sa bude poskytovať pomoc, bude 1930 eur na kalendárny mesiac. Pri výpočte bonity sa celkové príjmy domácnosti prepočítajú na upravený počet jej členov, vrátane detí. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR schválil v stredu vládny kabinet, účinný bude od 8. decembra.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Pokiaľ budú po prijatí nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska pretrvávať relevantné právne výhrady, ktoré by mohli viesť k neplatnosti nariadenia, bude potrebné, aby Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bezodkladne predložilo príslušný podnet na podanie žaloby SR. Následne bude potrebné, aby o ďalšom postupe rozhodla vláda. Vyplýva to z analýzy k možnostiam podania žaloby v súvislosti s návrhom nariadenia o postupnom ukončení dovozu zemného plynu z Ruska, ktorú kabinet na stredajšom rokovaní vzal na vedomie.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Oprávnené domácnosti, ktoré majú nárok na štátnu energopomoc, by mali mať v budúcom roku zastropovanú cenu silovej elektriny na úrovni 72,7 eura za megawatthodinu (MWh). Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý v stredu schválila vláda.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny v rámci ceny za združenú dodávku elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny sa upraví tak, že cena určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na rok 2026 sa v každej sadzbe a v každom pásme zníži o 31,24 eura na megawatthodinu (MWh) bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z nariadenia z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré v stredu schválila vláda. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2026.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne jednorazovú dotáciu pre vyššie územné celky (VÚC) na podporu humanitárnej pomoci v roku 2025. Táto dotácia má čiastočne uhradiť zvýšené náklady VÚC na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR v oblasti dotácií v čase mimoriadnej situácie či núdzového stavu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na Slovensko spôsobeným ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý v stredu vláda schválila.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC), štátna príspevková organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, bude priamo určeným prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre budovanie lesov odolných voči zmene klímy. Vyplýva to z návrhu z dielne MPRV, ktorý v stredu schválila vláda.
