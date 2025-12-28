< sekcia Ekonomika
Clá, Čína a politika: Takto sa vyvíjala svetová ekonomika v roku 2025
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu udalostí zo svetovej ekonomiky.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí zo svetovej ekonomiky rozdelenú na dve časti, prvý a druhý polrok 2025:
1. januára - Maďarsko pre porušovanie zásad právneho štátu stratilo nárok na finančnú pomoc Európskej únie (EÚ) v hodnote približne jednej miliardy eur, keďže do konca roka 2024 nezaviedlo požadované reformy. Potvrdila to hovorkyňa Európskej komisie (EK).
14. januára - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) oznámila, že jej globálny predaj v roku 2024 klesol o 2,3 % na 9,03 milióna vozidiel. Poukázala pritom na náročné podmienky na jej dvoch kľúčových trhoch, v Nemecku a Číne.
30. januára - Európska centrálna banka (ECB) podľa očakávania znížila kľúčové úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom jej základná depozitná sadzba klesla na 2,75 %. Odôvodnila to spomaľovaním inflácie v eurozóne a slabým výkonom ekonomiky regiónu.
3. februára - Medziročná inflácia v eurozóne sa v januári mierne zrýchlila na 2,5 % z 2,4 % v decembri. Rast cien tak dosiahol najvyššie tempo od júla 2024. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
11. februára - Americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktorým sa bez výnimiek zavádzajú 25-percentné clá na dovoz ocele a hliníka do Spojených štátov. Takisto naznačil, že zvažuje zavedenie ciel aj na automobily, lieky a mikročipy.
28. februára - Kryptomena bitcoin klesla na najnižšiu úroveň od novembra minulého roka, pričom ju oslabila neistota v súvislosti s colnými plánmi amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pod hranicou 80.000 USD sa podľa obchodnej platformy Binance ocitla prvýkrát od 11. novembra 2024. Bitcoin od polovice decembra stratil štvrtinu svojej trhovej hodnoty.
4. marca - Kanadská vláda zareagovala na rozhodnutie USA zaviesť vysoké dovozné clá na kanadský tovar odvetnými krokmi a uvalila clá na dovoz amerických tovarov v prepočte za vyše 102 miliárd eur.
6. marca - ECB opäť znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už šiestykrát po sebe, a to o 25 bázických bodov na 2,5 %, aby podporila hospodársky rast eurozóny.
7. marca - Ekonomika eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) rástla na konci minulého roka o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v poslednom štvrťroku 2024 medzikvartálne stúpol o 0,2 % a celej EÚ o 0,4 %, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Za celý rok 2024 si ekonomika eurozóny polepšila o 0,9 % a ekonomika EÚ o 1 %.
10. marca - Česká republika zaviedla v reakcii na výskyt slintačky a krívačky v Maďarsku mimoriadne veterinárne opatrenia. Aby zabránila zavlečeniu infekcie do chovov v ČR, zakázala prevoz akýchkoľvek zvierat z Maďarska do ČR.
26. marca - Americký prezident Donald Trump oznámil zavedenie 25-percentných ciel na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené na území Spojených štátov.
10. apríla - Čína s okamžitou platnosťou zníži dovoz amerických filmov. Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako americký prezident Donald Trump v krátkom čase zvýšil dovozné clá na čínske produkty na 125 %.
16. apríla - Medziročná inflácia v eurozóne sa v marci mierne spomalila na 2,2 % z 2,3 % vo februári. Vyplýva to zo spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.
21. apríla - Čínska kontrola vývozu troch kovov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pri výrobe čipov a v zbrojárskom priemysle, drží celosvetové dodávky na historickom minime. A to napriek tomu, že ceny sú vysoké.
22. apríla - Cena zlata prvýkrát prekonala hranicu 3500 USD za troyskú uncu (31,1 g). Cenu žltého kovu smerom nahor posunulo oslabenie dolára a pokračujúca neistota v súvislosti s rastúcim napätím medzi USA a Čínou.
23. apríla - Európska komisia (EK) oznámila, že spoločnosti Apple a Meta porušili svoje povinnosti vyplývajúce z dodržiavania zákona o digitálnych trhoch (DMA). Komisia uložila spoločnosti Apple pokutu vo výške 500 miliónov eur a spoločnosti Meta vo výške 200 miliónov eur.
8. mája - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili cielenú zmenu noriem emisií CO2 pre nové osobné automobily a dodávky, čo vychádza v ústrety európskym výrobcom automobilov. Zmena ponúka výrobcom automobilov možnosť splniť si svoje povinnosti na roky 2025, 2026 a 2027 spriemerovaním svojej emisnej výkonnosti za trojročné obdobie, a nie za každý jednotlivý rok.
8. mája - Americký prezident Donald Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome, na ktorej sa telefonicky zúčastnil aj britský premiér Keir Starmer, ohlásil obchodnú dohodu s Spojeným kráľovstvom. Podľa Trumpa ide o „historickú dohodu“ s jedným z najbližších spojencov USA. Obchodná dohoda znižuje clá na dovoz áut z Británie do USA na 10 % a eliminuje clá na oceľ a hliník, uviedli britskí predstavitelia.
13. mája - Čína zrušila embargo na lietadlá od amerického výrobcu Boeing po tom, čo sa Peking a Washington dohodli na dočasnom znížení ciel.
19. mája - Miera inflácie v eurozóne zostala v apríli stabilná na marcovej úrovni 2,2 %. Najvýraznejšie pritom vzrástli ceny služieb, zatiaľ čo ceny energií klesli. Ukázali to spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.
26. mája - Spojené štáty budú mať aj po vytvorení partnerstva medzi U. S. Steel a japonskou Nippon Steel nad americkou spoločnosťou naďalej kontrolu. Uviedol to americký prezident Donald Trump.
4. júna - Česko podpísalo zmluvu s juhokórejskou firmou Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) o dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, ako český Najvyšší správny súd zrušil predbežné opatrenie, ktoré podpísanie zmluvy zakazovalo.
5. júna - Rada guvernérov ECB oznámila, že znižuje kľúčové úrokové sadzby opätovne o 25 bázických bodov. Snaží sa tak poskytnúť väčšiu podporu slabnúcej ekonomike eurozóny vzhľadom na rastúce napätie v globálnom obchode.
11. júna - Euro je druhou najdôležitejšou menou na svete. Podiel spoločnej európskej meny na oficiálnych svetových devízových rezervách sa po očistení od kurzových výkyvov v minulom roku takmer nezmenil a dosiahol 20 %, oznámila ECB.
27. júna - Česká ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku výraznejšie medziročné tempo rastu, než uvádzal predbežný odhad z konca mája. Spresnený údaj znamená najvyšší rast českého hospodárstva za takmer tri roky. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ). HDP krajiny vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 2,4 %.
27. júna - Americký prezident Donald Trump oznámil, že okamžite pozastavuje obchodné rokovania s Kanadou. Ako dôvod uviedol kanadskú daň voči technologických firmám, čo označil za „priamy a zjavný útok na Spojené štáty“.
3. júla - Švédsky výrobca elektrických vozidiel Polestar oznámil, že svoj nový model SUV Polestar 7 bude vyrábať v závode firmy Volvo na Slovensku. Spoločnosť sa v súčasnosti usiluje presunúť časť výroby z Číny, aby sa vyhla vysokým clám zo strany Európskej únie a USA.
8. júla - Ministri financií EÚ (Ecofin) udelili konečný súhlas so vstupom Bulharska do eurozóny. Od 1. januára 2026 tak bude mať menové zoskupenie 21 členov. Hlasovanie ministrov financií z 27 členských štátov bolo už len formalitou po tom, ako Európska komisia (EK) začiatkom júna oznámila, že Bulharsko spĺňa všetky potrebné podmienky na prijatie eura a Európska centrálna banka (ECB) tiež vydala kladné stanovisko v tomto smere.
9. júla - Americký výrobca čipov Nvidia sa stal prvou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete, ktorej trhová hodnota dosiahla 4 bilióny USD. Firma ťaží z pokračujúceho rastu dopytu po technológiách využívajúcich umelú inteligenciu.
16. júla - Európska komisia (EK) predložila návrh na dlhodobý rozpočet EÚ v rokoch 2028 - 2034 vo výške dvoch biliónov eur. Návrh viacročného finančného rámca (VFR) vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre rozpočet predstavil eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin.
22. augusta - Čína, ktorá je najväčším svetovým dodávateľom vzácnych zemín, vydala nové nariadenia týkajúce sa regulácie ťažby, tavenia a separácie kritických minerálov, ktoré sú kľúčové pre zelenú transformáciu, čím ešte viac sprísnila kontrolu nad ich dodávkami.
25. augusta - Nemecká automobilka Opel zrušila svoje plány predávať od roku 2028 v Európe už iba elektromobily. Oznámila, že sa bude aj naďalej spoliehať na súčasnú „multienergetickú stratégiu“, v rámci ktorej chce na trh dodávať čisto elektrické vozidlá, plug-in hybridy aj autá so spaľovacím motorom, a to dovtedy, dokiaľ sa dopyt zákazníkov nezmení.
3. septembra - Európska komisia (EK) predložila Rade EÚ (členské štáty) návrhy na podpis a uzavretie Dohody o partnerstve medzi EÚ a Mercosurom (EMPA) a Modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom (MGA). Obe dohody vytvoria podľa EK exportné príležitosti v hodnote miliárd eur pre spoločnosti z EÚ, prispejú k hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti a podporia státisíce pracovných miest v Európe. Posilnia i hodnotové reťazce a Únii zaistia nové zdroje kritických surovín.
5. septembra - Čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že zavedie dočasné clá na dovoz bravčového mäsa z EÚ po tom, ako vyšetrovanie odhalilo dôkazy o dumpingu. Čína tak od 10. septembra zavedie predbežné antidumpingové clá vo výške 62,4 % na dovoz bravčového mäsa z EÚ v hodnote viac ako 2 miliardy USD. To povedie k prehĺbeniu obchodného sporu Pekingu s európskym blokom, ktorý zaviedol clá na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.
5. septembra - Google dostal od EK pokutu takmer 3 miliardy eur. Dôvodom je porušenie hospodárskej súťaže v oblasti jeho lukratívneho biznisu reklamnej technológie (adtech). Je to už štvrtá pokuta pre Google počas jeho 10 rokov trvajúceho súboja so zástupcami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže.
10. septembra - Najvyšší súd EÚ potvrdil rozhodnutie Európskej komisie udeliť označenie „udržateľné“ v prípade investícií do zemného plynu a jadrovej energie a zamietol sťažnosť Rakúska.
17. septembra - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami prvýkrát od decembra 2024 uvoľnila menovú politiku. Zároveň signalizovala, že sadzby do konca tohto roka klesnú ešte dvakrát.
13. októbra - Holandská vláda oznámila, že preberá kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorý dodáva počítačové čipy pre automobilový priemysel a priemysel spotrebnej elektroniky. Dôvodom sú obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do čínskej materskej spoločnosti Wingtech.
28. októbra - Ruský ropný gigant Lukoil oznámil, že predáva svoje zahraničné aktíva v reakcii na sankcie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ich cieľom je prinútiť Rusko, aby súhlasilo s prímerím vo vojne proti Ukrajine.
29. októbra - Americký výrobca čipov Nvidia sa stal prvou spoločnosťou na svete, ktorej trhová hodnota prekonala 5 biliónov USD. Spoločnosť tak naďalej ťaží z mimoriadne vysokého dopytu po technológiách využívajúcich umelú inteligenciu.
29. októbra - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku druhýkrát po sebe. Zároveň oznámila, že začiatkom decembra ukončí takzvané kvantitatívne sprísňovanie.
5. novembra - Európska únia zriadila „špeciálny kanál“ na komunikáciu s čínskymi úradmi, aby zabezpečila dodávky vzácnych zemín, ktoré sú životne dôležité pre jej priemysel. Uviedol to eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič počas návštevy v Kuvajte, kde sa zúčastnil na obchodnom fóre Rady pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive a EÚ (GCC-EU).
11. novembra - Americký internetový gigant Microsoft plánuje v najbližších rokoch investovať 10 miliárd dolárov do infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI) v Portugalsku.
18. novembra - Európska komisia začala tri vyšetrovania, ktoré sa týkajú cloudových služieb spoločností Amazon a Microsoft v rámci zákona o digitálnych trhoch (DMA). Ich cieľom je obmedziť silu veľkých technologických spoločností a zabezpečiť rovnaké podmienky pre menších konkurentov.
19. novembra - Inflácia v eurozóne sa v októbri spomalila k 2 %, teda k úrovni inflačného cieľa. Uviedol to európsky štatistický úrad Eurostat.
2. decembra - Inflácia v eurozóne sa nečakane zvýšila. Spotrebiteľské ceny v novembri medziročne vzrástli o 2,2 %, oznámil Eurostat na základe svojho predbežného odhadu.
4. decembra - Európska komisia začala prehodnocovať antisubvenčné clá na elektromobily skupiny Volkswagen (VW) vyrobené v Číne. To by mohlo viesť k ich nahradeniu záväzkom minimálnej ceny.
5. decembra - Európska únia udelila sociálnej sieti X pokutu vo výške 120 miliónov eur za porušenie legislatívy týkajúcej sa regulácie digitálnych služieb.
10. decembra - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami tretíkrát v tomto roku uvoľnila menovú politiku. Jej menový výbor (FOMC) pomerom hlasov 9 ku 3 rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %.
16. decembra - Európska komisia predstavila balík opatrení pre automobilový priemysel na podporu úsilia tohto odvetvia v prechode na čistú mobilitu. Od roku 2035 budú musieť výrobcovia automobilov splniť cieľ zníženia emisií o 90 %. Zvyšných 10 % emisií vykompenzuje používanie nízkouhlíkovej ocele vyrobenej v Únii alebo elektronické palivá a biopalivá. To umožní, aby okrem elektromobilov a vodíkových vozidiel aj po roku 2035 mohli jazdiť plug-in hybridy, vozidlá s predĺžením dojazdu, mild hybridy a autá so spaľovacím motorom.
17. decembra - Európsky parlament schválil plán EÚ na postupné ukončenie dovozu potrubného a skvapalneného ruského plynu najneskôr do jesene 2027. Odsúhlasiť ho oficiálne ešte musia ministri členských krajín EÚ, čo sa očakáva začiatkom budúceho roka.
18. decembra - Európska centrálna banka (ECB) rozhodla o ponechaní úrokov na doterajšej úrovni. Sadzby tak nezmenila už štvrtýkrát v rade. Depozitnú sadzbu ponechala na úrovni 2 %, na ktorej je od júnovej redukcie. Ekonomika eurozóny totiž čoraz viac vyzerá dostatočne silná na to, že nepotrebuje stimul vo forme nižších nákladov na úvery pre firmy a spotrebiteľov.
