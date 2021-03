I. Bihariová vyzýva premiéra, aby odstúpil z funkcie čo najskôr

Bratislava 15. marca (TASR) - Predsedníčka mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby čo najskôr odstúpil z funkcie. Jeho ďalšie zotrvanie na poste predsedu vlády označila za neudržateľné. Uviedla to v pondelok po tom, ako podobnú výzvu premiérovi adresoval vicepremiér a šéf koaličnej SaS Richard Sulík. Ten mu dal však ultimátum do budúceho týždňa." vyhlásila Bihariová. Dodala, že vo výzve PS podporilo odchod Matoviča takmer 30.000 ľudí a o jeho nedôvere hovoria aj prieskumy. "dodala.Podľa predsedu mimoparlamentnej strany Most-Híd Lászlóa Sólymosa je dôležité, aby sa členovia koalície čo najskôr rozhodli, ako ďalej.konštatuje Sólymos. Potlačenie epidémie nového koronavírusu podľa neho bez funkčnej vlády nepôjde. Krajina potrebuje buď rýchle riešenie krízy, alebo predčasné voľby.Mimoparlamentná SNS vyzýva Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD), aby navrhli zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na vyhlásenie nedôvery premiérovi.vyhlásil líder SNS Andrej Danko. Verí, že opozícia podá návrh čo najskôr.SaS v pondelok vyzvala premiéra Matoviča na odchod z funkcie. Sulík je v prípade potreby ochotný ponúknuť aj svoj ministerský post. Nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiér sa má rozhodnúť do budúcej stredy (24. 3.). SaS naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra Krajčího aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.Šéfka Za ľudí Veronika Remišová požiadala Sulíka a Matoviča, aby odišli z vlády, to je podľa nej riešenie súčasnej krízy. Minister Milan Krajniak zo Sme rodina hovoril počas víkendu o dvoch riešeniach krízy, dohode medzi Sulíkom a Matovičom, alebo predčasných voľbách. OĽANO predčasné voľby odmietlo, rokovania podľa hnutia pokračujú, no rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo.