Štátnym smútkom si Slovensko pripomína obete nehody pri Nitre

Na snímke sviečky a biela ruža sú pred Strednou odbornou školou (SOŠ) techniky a služieb v Nitre vo štvrtok 14. novembra 2019, ktorej štyria žiaci zahynuli pri stredajšej zrážke autobusu a nákladného auta pri obci Malanta neďaleko Nitry. Foto: TASR Milan Ivanič

Na snímke žiaci stoja pred tabuľou pred Strednou odbornou školou (SOŠ) techniky a služieb v Nitre vo štvrtok 14. novembra 2019, na ktorej sú štyria študenti, ktorí zahynuli pri stredajšej zrážke autobusu a nákladného auta pri obci Malanta neďaleko Nitry. Foto: TASR Milan Ivanič

Bratislava 15. novembra (TASR) - Na Slovensku sa začal štátny smútok, ktorý pripomína 12 obetí tragickej dopravnej nehody pri Nitre. Od 08.00 do 20.00 h budú štátne vlajky spustené na pol žrde.Nehoda, ktorá sa stala v stredu (13. 11.) na zlatomoravskej ceste I/65 neďaleko Malanty pri Nitre, patrí medzi najtragickejšie v histórii Slovenska. Zrazili sa pri nej autobus plný cestujúcich a nákladné auto. Doteraz si vyžiadala 12 obetí vrátane detí. Do nemocníc previezli ďalších 20 ľudí.Prezidentka SR Zuzana Čaputová a premiér Peter Pellegrini zapália sviečku na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Nitre a Gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre. Potom sa presunú do obce Kolíňany, odkiaľ pochádza najviac obetí.Počas štátneho smútku sa štátna vlajka spustí na pol žrde. Platí to aj pre ďalšie vlajky, ktoré môžu byť súčasťou vlajkovej výzdoby, napríklad samosprávnych krajov, miest, obcí, škôl. Čierna vlajka sa na Slovensku nepoužíva.Ministerstvo vnútra odporučilo zvážiť konanie verejných akcií, ktoré by mohli narušiť dôstojný priebeh štátneho smútku. Počas konania podujatí si možno uctiť obete minútou ticha. O takýto krok požiadalo Ministerstvo kultúry SR všetky organizácie v jeho pôsobnosti.V čase trvania štátneho smútku platí zákaz prevádzkovania hazardných hier. Svoje aktivity preto obmedzí aj štátna lotériová spoločnosť Tipos.Slovenské televízie v súvislosti so štátnym smútkom zmenili vysielanie. Stanice nebudú vysielať zábavné programy, potvrdili RTVS, Markíza aj Joj.Štátny smútok sa dotkne aj zápasov 21. kola slovenskej hokejovej Tipsport Ligy. Hokejisti si uctia obete minútou ticha po úvodnej štátnej hymne a tiež čiernymi páskami na rukávoch.V dejinách Slovenska bol doteraz štátny smútok vyhlásený deväťkrát. Naposledy to bolo v roku 2016 v deň štátneho pohrebu prvého prezidenta SR Michala Kováča. V súvislosti s tragickými udalosťami bol napríklad v roku 2010, keď si Slovensko pripomenulo obete streľby v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, alebo v roku 2009 po havárii na železničnom priecestí pri Polomke v okrese Brezno, kde zahynulo 12 ľudí.