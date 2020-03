Slovenka v Ríme: Opatrenia vo veci nákazy sa týkajú kontaktu i hygieny

Čínsky turista s ochranným rúškom na tvári si fotí fontánu Trevi v Ríme 31. januára 2020. Talianska vláda vyhlásila v piatok v súvislosti s novým koronavírusom núdzový stav. Foto: TASR/AP

Rím/Bratislava 6. marca (TASR) - Opatrenia v súvislosti s koronavírusom zahŕňajú oblasť hygieny a obmedzenie fyzického kontaktu s ľuďmi, čo sa prejavuje aj v oblasti osobného kontaktu. Pre TASR to v piatok uviedla Alexandra Lenzi Kučmová, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Ríme.povedala Kučmová, ktorá podľa svojich slov trávi dlhé obdobia v roku v Taliansku, odkiaľ pochádza jej manžel. "" spresnila.Vláda podľa Kučmovej uvažovala o uplatnení opatrení nielen na severe Talianska, kde sa nachádzajú regióny najviac postihnuté nákazou, ale celoplošne vrátane Ríma a južných oblastí. Talianska vláda v stredu rozhodla, že v dôsledku šírenia nového koronavírusu do 13. marca uzavrie všetky školy a univerzity.Opatrenia s cieľom zabrániť šíreniu nákazy podľa Kučmovej zahŕňajú dodržiavanie vzdialenosti medzi ľuďmi na minimálne jeden až dva metre, čoTieto opatrenia sa takisto prejavujú v oblasti osobného kontaktu medzi ľuďmi.povedala Kučmová.Pripomenula, že Taliani sú srdečný národ a aj pri stretnutí na ulici si bežne podávajú ruky a objímajú sa. V poslednom období sa však stáva, že ľudia kontakt vo forme podania ruky, objatia alebo bozku odmietajú a žiadajú dodržanie odstupu.povedala.Opatrenia, na ktoré upozornili aj lekári a zdravotné sestry v zdravotníckom stredisku, ktoré navštívila, zahŕňajú aj umývanie rúk mydlom a teplou vodou, vyhýbanie sa objatiam a podávaniu si rúk.Lekári v zdravotnom stredisku každému pacientovi pred vyšetrením dávajú vyplniť dotazník, v ktorom zisťujú prítomnosť suchého kašľa, vysokej horúčky, respiračných problémov a informácií o tom, či osoba v období posledných dvoch týždňov cestovala.povedala Kučmová. Pokiaľ má niekto iné zdravotné problémy alebo by pozoruje, že má horúčku, tak ani nemá chodiť na pohotovosť alebo na zdravotné stredisko, ale z domu telefonovať svojmu ošetrujúcemu lekárovi.Úrady podľa nej ľuďom odporúčajú aj pobyt na čerstvom vzduchu, ale majú sa vyhýbať združovaniu viacerých osôb.uviedla Kučmová.Výraznejšie obmedzenia v bežnom živote v súvislosti s opatreniami nezaznamenala. Uviedla však, že v supermarketoch počas predchádzajúceho víkendu zaznamenali zvýšený počet nakupujúcich ľudí.povedala Kučmová. Pracovníci supermarketov museli najžiadanejšie potraviny umiestňovať k pokladniam, aby ich ľudia nehľadali po celom supermarkete.Taliansko je najviac zasiahnuté nákazou nového koronavírusu SARS-CoV-2 zo všetkých krajín v Európe. Vo štvrtok oznámilo 41 nových prípadov úmrtí, čím sa ich celkový počet zvýšil na 148. Celkový počet nakazených je 3858.