< sekcia Slovensko
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Od septembra 2027 bude predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Prináša aj viacero ďalších zmien. Na niektorých školách sa zavedie povinná maturitná skúška z matematiky.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku vznikne nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovať sa bude z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Ide o ďalšiu zo zmien, ktoré prináša novela školského zákona. Balík v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Učitelia budú mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu budú môcť využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl však budú stále hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Súčasťou novely je aj zmena týkajúca sa výchovných zariadení.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Spôsob určovania školských obvodov sa zmení. Vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Verejný poskytovateľ bude povinný prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu a nemal by podmieňovať poskytovanie vzdelávania žiadnym protiplnením. Vyplýva to zo zákona o školskej správe, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa rozšíri. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, sa zníži o 20 percent. Vyplýva to zo zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok nový zákon o vysokých školách (VŠ). Prináša možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania. Pre študentov sa zavádza i možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. O forme záverečnej práce by rozhodla vysoká škola, ktorá by zohľadňovala špecifiká príslušného študijného odboru. Pre vysokoškolských učiteľov zavádza sabatikal.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Kategórie pedagogických zamestnancov sa rozšíria. Vznikne nová kategória pedagogický zamestnanec - kandidát. Ním sa bude môcť stať ten, kto úspešne absolvoval tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku má vzniknúť nový inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania. Malým a stredným podnikom má zjednodušiť zapojenie sa do duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Pre garantov či lektorov akreditovaných vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania sa zavedú minimálne hodiny praxe pre uznanie ich odbornej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní schválili novelu zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Prináša viaceré zmeny týkajúce sa organizácie súdu, rovnako aj procedúry pred ním. Ruší sa napríklad požiadavka na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS SR. Upúšťa sa i od kvalifikačnej podmienky päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní. Ten bude upravovať používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní. Jeho potreba vyplýva z transpozície európskej smernice.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Technické prostriedky na výkon kontroly odsúdených a obvinených už štát po novom nebude musieť mať výlučne vo vlastníctve. Bude si ich môcť aj vypožičať. Vyplýva to z novely zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody bude po novom rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Toto zaradenie by malo byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to odôvodňuje tým, že trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku vznikne nový druh strednej školy - stredná priemyselná škola. Transformovať sa bude z doterajšieho typu strednej odbornej školy na samostatný druh. Ide o ďalšiu zo zmien, ktoré prináša novela školského zákona. Balík v utorok definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Učitelia budú mať možnosť hodnotiť slovne aj žiakov šiesteho až deviateho ročníka. Túto formu budú môcť využiť aj pri hodnotení správania. Niektoré vyučovacie predmety, ako aj žiaci stredných škôl však budú stále hodnotení klasifikáciou či kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Súčasťou novely je aj zmena týkajúca sa výchovných zariadení.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Spôsob určovania školských obvodov sa zmení. Vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Verejný poskytovateľ bude povinný prednostne prijímať deti a žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu a nemal by podmieňovať poskytovanie vzdelávania žiadnym protiplnením. Vyplýva to zo zákona o školskej správe, ktorý v utorok schválila Národná rada (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku sa rozšíri. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, sa zníži o 20 percent. Vyplýva to zo zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok nový zákon o vysokých školách (VŠ). Prináša možnosť kombinovať rôzne formy vzdelávania, uznávanie kreditov aj z iných foriem vzdelávania. Pre študentov sa zavádza i možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. O forme záverečnej práce by rozhodla vysoká škola, ktorá by zohľadňovala špecifiká príslušného študijného odboru. Pre vysokoškolských učiteľov zavádza sabatikal.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Kategórie pedagogických zamestnancov sa rozšíria. Vznikne nová kategória pedagogický zamestnanec - kandidát. Ním sa bude môcť stať ten, kto úspešne absolvoval tri roky štúdia v učiteľskom študijnom programe spájajúcom prvý a druhý stupeň. Vyplýva to z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na Slovensku má vzniknúť nový inštitút agentúrneho systému duálneho vzdelávania. Malým a stredným podnikom má zjednodušiť zapojenie sa do duálneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Pre garantov či lektorov akreditovaných vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania sa zavedú minimálne hodiny praxe pre uznanie ich odbornej spôsobilosti. Vyplýva to z novely zákona o podpore práce s mládežou, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní schválili novelu zákona o Ústavnom súde (ÚS) SR. Prináša viaceré zmeny týkajúce sa organizácie súdu, rovnako aj procedúry pred ním. Ruší sa napríklad požiadavka na pravidelnú obmenu všetkých senátov ÚS SR. Upúšťa sa i od kvalifikačnej podmienky päťročnej praxe pre funkciu súdneho poradcu.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní. Ten bude upravovať používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní. Jeho potreba vyplýva z transpozície európskej smernice.
Bratislava 21. októbra (TASR) - Technické prostriedky na výkon kontroly odsúdených a obvinených už štát po novom nebude musieť mať výlučne vo vlastníctve. Bude si ich môcť aj vypožičať. Vyplýva to z novely zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.
Bratislava 21. októbra (TASR) - O zmene zaradenia odsúdeného do stupňa stráženia vo výkone trestu odňatia slobody bude po novom rozhodovať namiesto súdu Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Vyplýva to z novely zákona o výkone trestu odňatia slobody, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Toto zaradenie by malo byť prispôsobené odsúdenému a nie trestnému činu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to odôvodňuje tým, že trest uložený za rovnaké trestné činy nepôsobí na všetkých odsúdených rovnako.