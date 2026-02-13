< sekcia Slovensko
Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov
TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok vzali na vedomie.
Bratislava 13. februára (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Sabo (PS) neuspel s novelami zákona o odpadoch. Plénum totiž jeho dva návrhy v piatkovom hlasovaní neposunulo do druhého čítania.
Bratislava 13. februára (TASR) - Národná rada SR v piatok nepodporila návrh zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam, ktorý predložili poslankyne za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Veronika Šrobová, Lucia Plaváková a Simona Petrík. Parlament tak nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu v druhom čítaní.
