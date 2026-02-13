Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Slovensko

Súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

TASR prináša súhrn parlamentom odhlasovaných návrhov.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Schodok verejnej správy SR v jednotnej európskej metodike dosiahol v roku 2024 hodnotu 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,2 miliardy eur. Medziročne sa tak zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok vzali na vedomie.





Bratislava 13. februára (TASR) - Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Sabo (PS) neuspel s novelami zákona o odpadoch. Plénum totiž jeho dva návrhy v piatkovom hlasovaní neposunulo do druhého čítania.





Bratislava 13. februára (TASR) - Národná rada SR v piatok nepodporila návrh zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam, ktorý predložili poslankyne za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Veronika Šrobová, Lucia Plaváková a Simona Petrík. Parlament tak nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu v druhom čítaní.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá