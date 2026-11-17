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Súhrn vládou prerokovaných návrhov
TASR prináša súhrn vládou prerokovaných návrhov.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Rok 2027 bude vyhlásený za Rok Dušana Samuela Jurkoviča. Vláda na svojom utorkovom rokovaní schválila jeho vyhlásenie a zároveň aj jeho organizačné zabezpečenie ako celospoločenskú, kultúrnu a reprezentačnú iniciatívu SR. Na tento zámer vyčlenila vláda na roky 2026 a 2027 aj financie.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. Vyplýva to z informácie o 22. zasadnutí komisie, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda schválila v utorok sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne Luciu Horvátovú za kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Doplní tak dvojicu už schválených kandidátov, ktorými sú Ondrej Laciak a Katarína Roskoványi.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda schválila povýšenie troch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) do hodnosti generál. Do tejto hodnosti na utorkovom rokovaní navrhla generálneho riaditeľa ZVJS Jozefa Lančariča, námestníka generálneho riaditeľa ZVJS pre služobné veci Adriána Baláža a riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch Michala Hrnčiara. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) predloží návrh prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko daruje Ukrajine ako humanitárnu pomoc tri staršie lokomotívy série 350. Každý z rušňov má zostatkovú hodnotu 5134,08 eura. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy majú pri zadávaní reklamy komerčným a verejnoprávnym vysielateľom postupovať s dodržaním proporcionality. Štátne orgány si v Slovenskej televízii a rozhlase zadávajú v porovnaní so súkromnými vysielateľmi v súčasnosti menej reklamy. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Nový zákon o hlavných kontrolóroch v samosprávach má zabezpečiť efektívnejšiu kontrolu v obciach a mestách na Slovensku. Prijatím novej legislatívy by sa zároveň právna úprava zjednotila do jedného právneho predpisu. V súčasnosti je fragmentovaná v dvoch zákonoch. Vyplýva to z návrhu zákona o hlavnom kontrolórovi územnej samosprávy, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Albánskej republiky o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov ich diplomatických misií a konzulárnych úradov. Ide o upravené znenie, keďže pôvodnú verziu schválila vláda ešte v roku 2024. Gestorom dohody je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Povodne spôsobili za prvý polrok roka 2026 škody vo výške 183.900 eur, boli v piatich krajoch SR. Najviac zasiahnuté boli Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda na utorkovom zasadnutí.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda odobrila zmenu stanov súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Tie súvisia s prevzatím Unionu ZP Dôverou. Kabinet zároveň odobril aj zmenu organizačnej štruktúry Union zdravotnej poisťovne. Vyplýva to z materiálov, ktoré vzala vláda na vedomie na utorkovom zasadnutí.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko a Rusko sa dohodli, že v období medzi zasadnutiami medzivládnej komisie zintenzívnia spoluprácu prostredníctvom stretnutí spolupredsedov a zasadnutí pracovných skupín. Vyplýva to z informácie o 22. zasadnutí komisie, ktorú v utorok vláda vzala na vedomie.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda schválila v utorok sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne Luciu Horvátovú za kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Doplní tak dvojicu už schválených kandidátov, ktorými sú Ondrej Laciak a Katarína Roskoványi.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda schválila povýšenie troch príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) do hodnosti generál. Do tejto hodnosti na utorkovom rokovaní navrhla generálneho riaditeľa ZVJS Jozefa Lančariča, námestníka generálneho riaditeľa ZVJS pre služobné veci Adriána Baláža a riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch Michala Hrnčiara. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) predloží návrh prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Slovensko daruje Ukrajine ako humanitárnu pomoc tri staršie lokomotívy série 350. Každý z rušňov má zostatkovú hodnotu 5134,08 eura. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy majú pri zadávaní reklamy komerčným a verejnoprávnym vysielateľom postupovať s dodržaním proporcionality. Štátne orgány si v Slovenskej televízii a rozhlase zadávajú v porovnaní so súkromnými vysielateľmi v súčasnosti menej reklamy. Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Nový zákon o hlavných kontrolóroch v samosprávach má zabezpečiť efektívnejšiu kontrolu v obciach a mestách na Slovensku. Prijatím novej legislatívy by sa zároveň právna úprava zjednotila do jedného právneho predpisu. V súčasnosti je fragmentovaná v dvoch zákonoch. Vyplýva to z návrhu zákona o hlavnom kontrolórovi územnej samosprávy, ktorý v utorok schválila vláda.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a radou ministrov Albánskej republiky o zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov ich diplomatických misií a konzulárnych úradov. Ide o upravené znenie, keďže pôvodnú verziu schválila vláda ešte v roku 2024. Gestorom dohody je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Povodne spôsobili za prvý polrok roka 2026 škody vo výške 183.900 eur, boli v piatich krajoch SR. Najviac zasiahnuté boli Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda na utorkovom zasadnutí.
Bratislava 17. novembra (TASR) - Vláda odobrila zmenu stanov súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union. Tie súvisia s prevzatím Unionu ZP Dôverou. Kabinet zároveň odobril aj zmenu organizačnej štruktúry Union zdravotnej poisťovne. Vyplýva to z materiálov, ktoré vzala vláda na vedomie na utorkovom zasadnutí.