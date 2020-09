Reakcie politikov na rozsudok v prípade vraždy Kuciaka

Bratislava 3. spetembra (Teraz.sk/TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs. Obžalovaného Tomáša Sz. súd uznal vinným a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok nie je právoplatný. Rodičia zavraždených opustili po prečítaní rozsudku pojednávaciu miestnosť.



Sudkyňa v rozsudku odôvodnila, že nebolo dokázané, že skutok, za ktorý boli obžalovaní, spáchali. Súd odsúdil Mariana K. len za nedovolené ozbrojovanie.



Prezidentka: Verdikt súdu ma šokoval a potrebujem porozumieť jeho odôvodneniu



Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej šokoval a potrebuje porozumieť jeho odôvodneniu. Očakáva, že hľadanie spravodlivosti bude pokračovať na Najvyššom súde SR.



"Verdikt súdu ma šokoval a potrebujem porozumieť jeho odôvodneniu. Rešpektujem ho, ale očakávam, že hľadanie spravodlivosti sa nekončí a bude pokračovať na Najvyššom súde. Myslím na rodičov Jána a Martiny a prajem im veľa síl v tejto ťažkej chvíli. Oni aj my všetci si zaslúžime vidieť vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí si vraždu ich detí objednali a sprostredkovali," uviedla hlava štátu v reakcii, ktorú TASR zaslal jej hovorca Martin Strižinec.



Reakcia I. Matoviča



Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol: Vyzerá, že nateraz sa evidentní strojcovia vraždy chcú spravodlivosti vyšmyknúť z pazúrov ... verme, že spravodlivosť si ich oboch počká.





V. Remišová: Rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti



V prostredí nedôvery občanov voči polícii, prokuratúre a súdom na Slovensku rozsudok zvyšuje pochybnosti o silnej spravodlivosti. V reakcii na vyhlásenie rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedla predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Rozsudok rešpektuje, no vníma ho ťažko. Ukazuje podľa nej aj to, že boj o spravodlivosť na Slovensku pokračuje.



"Rozhodnutím súdu v kauze Mariana K. a jeho spoločníkov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa na Slovensku otvára ďalšia etapa boja za spravodlivosť," skonštatovala Remišová.



Rozsudok vníma aj ako začiatok ďalšej etapy "ťažkého boja proti moci tých, ktorí sa stále spoliehajú na systém skorumpovaných sudcov, politikov a štátnych úradníkov".



Šéfka Za ľudí pripomenula, že odkazom Jána Kuciaka je nevzdať sa a neprestať. "Našou úlohou a zodpovednosťou je dnes pracovať pre spravodlivosť tam, kde sme," dodala.



Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS) vo štvrtok oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs.



Pellegrini: Odsúdenie troch páchateľov potvrdzuje,že skutok sa podarilo objasniť



Odsúdenie troch páchateľov vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej potvrdzuje, že "tento ohavný skutok sa polícii podarilo objasniť". Pre TASR to uviedol podpredseda parlamentu a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini.



"Ak je prokuratúra presvedčená, že podala dostatočné dôkazy o dvojici obžalovaných, ktorých dnes súd oslobodil, slovenský právny poriadok im dáva možnosti, ako môžu svoj právny názor obhájiť," dodal Pellegrini v reakcii na vyhlásenie rozsudku.



Jediným spôsobom, ako je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť, je podľa Pellegriniho rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci. "Je prirodzené, že na tieto rozhodnutia majú ľudia rôzne názory a že vzbudzujú rôzne emócie, ale tie nemôžu nahrádzať neodňateľnú zodpovednosť súdov za ich rozhodnutia," uviedol s tým, že je nevyhnutné, aby o verdikte súdu nebolo žiadnych pochybností.