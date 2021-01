MS20: Američania si vybojovali titul po finálovom triumfe nad Kanadou

Na snímke kanadský hokejisti (zľava) Connor McMichael (17), Dylan Cozens (22) and Bowen Byram (4). Kanada na MS do 20 rokov vo finálovom zápase podľahla USA a z majstrovsttiev si odniesla striebro, 5. januára 2020. Foto: TASR/AP

Radosť USA z víťazstva na Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone, kde zdolali Kanadu 2:0, 5. januára 2021. Foto: TASR/AP

finále MS hráčov do 20 rokov v Edmontone:

Kanada - USA 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 14. Turcotte (Helleson, Zegras), 21. Zegras (Kaliyev). Rozhodcovia: Gouin, Sandlak – Deschamps, Vanoosten (všetci Kan.), vylúčenia: 1:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, strely na bránku: 34:21, bez divákov



Kanada: Levi – Byram, Drysdale, Harley, Schneider, Guhle, Barron, Korczak – Pelletier, McMichael, Cozens – Quinn, Newhook, Krebs – Perfetti, Byfield, Holloway – Mercer, Suzuki, Tomasino – Zary



USA: Knight – Sanderson, Helleson, York, Faber, Johnson, Thrun, LaCombe – Zegras, Turcotte, Kaliyev – Boldy, Beniers, Caufield – Berard, Farinacci, Brink – Brisson, Slaggert, Moynihan – Colangelo

Na snímke zľava hráč Trevor Zegras drží vlajku USA a jeho spoluhráč Cam York v ruke s víťazným pohárom z MS do 20 rokov, 5. januára 2021. Foto: TASR/AP

zápas o 3. miesto:

Fínsko – Rusko 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Góly: 26. Lundell (Niemelä, Mäntykivi), 42. Petman (Viro, Helenius), 59. Lundell, 60. Pärssinen (Pyyhtiä) – 7. Safonov (Grošev). Rozhodovali: Campbell, Kowalski – Chaput, O'Quinn (všetci Kan.), vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov



Konečné poradie 45. MS v hokeji do 20 rokov:

1. USA,

2. Kanada,

3. Fínsko,

4. Rusko,

5. Švédsko,

6. Nemecko,

7. Česko,

8. SLOVENSKO,

9. Švajčiarsko,

10. Rakúsko

Edmonton 6. januára (TASR) - Hokejisti USA triumfovali na MS hráčov do 20 rokov v Edmontone. Vo finále zdolali v zámorskom derby domácu Kanadu 2:0, keď si gól a asistenciu pripísal najproduktívnejší hráč šampionátu Trevor Zegras. Čistým kontom s 34 zákrokmi sa blysol brankár Spencer Knight.Pre Američanov je to piaty titul z juniorských šampionátov, predtým sa zo zlata tešili v rokoch 2004, 2010, 2013 a 2017. Nad rivalom z Kanady vyhrali už štyri vzájomné finálové súboje na MSJ za sebou. Kanaďania neobhájili prvenstvo z Ostravy, kde vlani pridali do zbierky rekordné osemnáste víťazstvo na MS tejto vekovej kategórie. Tím USA pred rokom vypadol vo štvrťfinále, v roku 2019 bral striebro.Zverenci kouča Nateho Leamana prehrali na ceste za zlatom jediný zo siedmich duelov, hneď na úvod šampionátu podľahli Rusku 3:5. Američania vo štvrťfinále vyradili Slovensko po výsledku 5:2. K titulu ich potiahol s 18 bodmi (7+11) najproduktívnejší i najužitočnejší hráč šampionátu Zegras. Jeho najväčší konkurent Kanaďan Dylan Cozens vyšiel vo finále naprázdno a skončil na 16 bodoch (8+8). "Javorové listy" predtým prešli turnajom suverénne, prvú prehru utrpeli až v súboji o titul.Bronz získali šampióni z roku 2019 Fíni, ktorí si v súboji o tretiu priečku poradili s Ruskom 4:1 aj vďaka dvom gólom kapitána Antona Lundella. Rusi zostali bez medaily iba tretíkrát za uplynulých 17 rokov. Z úvodného tlaku síce vyťažili náskok po zásahu Iľju Safonova, no Fíni odpovedali štyrikrát a ani raz už neinkasovali. Posledné dva góly dali pri hre Rusov bez brankára.Slovenskí hokejisti obsadili v edmontonskej "bubline" konečnú ôsmu priečku, rovnako ako na predchádzajúcich dvoch MS. Zverenci Róberta Petrovického splnili základný cieľ postupom do štvrťfinále, v ktorom nestačili na USA. V základnej skupine dosiahli jedno víťazstvo na úvod nad Švajčiarskom 1:0, potom prehrali s Kanadou (1:3), Nemeckom (3:4pp) a Fínskom (0:6). Cez štvrťfinále prenikli Slováci naposledy na bronzovom šampionáte 2015 v Kanade.Opatrný úvod očakávaného derby naznačil vzájomný rešpekt medzi rivalmi a hoci favorizovaní domáci mali opticky puk častejšie na hokejkách, z ulity sa rýchlejšie vymanili Američania. Od polovice prvej tretiny jednoznačne prevzali aktivitu, lepšie korčuľovali a zatlačili rivala pred jeho bránku. Boldyho pokus sa ešte neujal, v 14. minúte však už teč Turcotta po nahodenom puku od obrancu Hellesona zapadol za chrbát Leviho, ktorý tak inkasoval vôbec prvý gól vo vyraďovačke. Pokračujúcu dominanciu Američanov zastavil až ich faul, ale Kanaďania presilovku v závere prvej časti nedokázali využiť, hoci brankár Knight bol pod tlakom. Tím USA gólovo udrel druhýkrát už po 32 sekundách prostrednej tretiny, Zegras po odrazenom puku do bočnej siete využil dezorientáciu obrany súpera a nikým nekrytý zasunul puk do kanadskej bránky - 0:2. Američania mali duel pod kontrolou, v polovici stretnutia mohli v početnej výhode ešte navýšiť náskok po dvoch sľubných pozíciách Kaliyeva. Paradoxne v oslabení sa vzápätí do svojej dovtedy najväčšej šance dostali Kanaďania, no Byram v kontre po spolupráci s Cozensom trafil iba žrď. Domáci sa v koncovke naďalej trápili a do tretej tretiny vstúpili s dvojgólovým mankom. Ani zmeny v zložení formácií nepriniesli pre Kanadu zvrat v skóre zápasu. Štatistiku striel si síce v snahe o kontaktný gól výrazne vylepšili (v záverečnej tretine 15:1), brankár Knight však likvidoval všetky ich pokusy a udržal si čistý štít. Nápor Kanaďanov v závere narastal, no nepomohla im už ani dlhá hra bez brankára.