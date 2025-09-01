< sekcia Zahraničie
AUGUST V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
5. augusta - Najväčšie české humanitárne organizácie vyzvali vládu, aby prehodnotila svoj postoj v otázke Pásma Gazy, jednoznačne odsúdila porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a postavila sa proti plánom na presídlenie tamojšieho obyvateľstva do tretích krajín. V spoločnom liste to v utorok uviedli organizácie Český červený kríž, Človek v tiesni a Lekári bez hraníc.
7. augusta - Štátny zástupca z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia.
11. augusta - O Oscara v kategórii medzinárodný celovečerný film sa za Česko bude uchádzať snímka Ještě nejsem, kým chci být od režisérky Kláry Tasovskej. Oznámila to Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). Ide o portrét českej fotografky Libuše Jarcovjákovej a je to vôbec prvýkrát, keď Česko do súťaže poslalo dokumentárny film.
12. augusta - České ministerstvo obrany rozhodlo o nákupe 44 najnovších tankov Leopard 2A8 v hodnote 34 miliárd českých korún (takmer 1,4 miliardy eur). Český rezort obrany nakupuje tanky v takmer rovnakej konfigurácii ako nemecká armáda a procesom bohemizácie ich prispôsobuje svojej armáde.
13. augusta - Česká poslankyňa Margita Balaštíková sa rozhodla bezodkladne pozastaviť svoje členstvo v hnutí ANO. Uviedla vysvetlenie, že hnutie nechce poškodzovať. Zdôraznila však, že bude bojovať za očistenie svojho mena v obvineniach týkajúcich sa možného zneužitia funkcie a údajnej snahy o objednávku zabitia psa, ktorý patril novej partnerke jej exmanžela.
- České dráhy budú mať do konca roka 20 vysokorýchlostných lokomotív Vectron s maximálnou rýchlosťou 230 km/h. Český dopravca bude prvým na svete, ktorý bude mať tieto lokomotívy vo svojej flotile. Celkovo ich má objednaných 50.
14. augusta - Vedcom z lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa podarilo „naprogramovať“ kmeňové bunky tak, aby sa premenili na bunky vytvárajúce zdravé zubné tkanivo. Zasiahli pri tom priamo do ich genómu.
15. augusta - České ministerstvo poľnohospodárstva bude spätne vymáhať dotácie poskytnuté holdingu Agrofert. Ide o obdobie, keď bol koncový vlastník Andrej Babiš členom vlády, čím bol podľa zákona v strete záujmov.
17. augusta (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by v auguste vyhralo hnutie ANO so ziskom 32,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa s 20 percentami umiestnila koalícia vládnych strán Spolu. Treťou najsilnejšou by sa stala strana Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorú by volilo 12,1 percenta voličov, nasledovaná hnutím Starostovia a nezávislí (STAN), ktoré by získalo 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News.
20. augusta - V Česku sa usadil invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí. Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no môže sa to zmeniť. Uviedol to český Štátny zdravotný ústav.
22. augusta - České ministerstvo obrany ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj šiesta skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v slovenskej Lešti. Jana Černochová vyzdvihla vojakov, ktorí pôsobili na Slovensku. Podľa jej slov sa stali jednými z najlepšie hodnotených útvarov v pohotovostných silách NATO aj EÚ.
- Česi žijúci v blízkosti slovenského prihraničného mesta Skalica kritizujú zámer postaviť na území SR, ale v tesnej blízkosti českých hraníc, spaľovňu odpadov. Obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík. Česko bude podľa rezortu požadovať prepracovanie vplyvových štúdií či vyhodnotenie zdravotných rizík pre obyvateľov.
25. augusta - České Národné múzeum v Prahe vystavuje najslávnejšiu kostru sveta Lucy a ďalšiu vzácnu fosíliu Selam. Do 23. októbra budú súčasťou novej expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove múzea na Václavskom námestí. Je to vôbec prvýkrát, čo sú tieto najcennejšie exponáty etiópskeho kultúrneho dedičstva vystavené v Európe.
26. augusta - Sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Theodorosa Rusopulosa oznámila trojicu finalistov Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025. Členkou poroty je aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Členmi poroty sú aj český neurológ Martin Bojar, luxemburská politička Anne Brasseurová, holandský politik Tiny Kox, švajčiarska politička Liliane Mauryová Pasquierová a sudca Ústavného súdu ČR Jiří Přibáň.
28. augusta - České vládne hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) vstúpilo do ostrej fázy predvolebnej kampane pred októbrovým voľbami do Poslaneckej snemovne. Šéf hnutia a minister vnútra Vít Rakušan vyhlásil, že na čele budúcej vlády by chcel nahradiť súčasného premiéra Petra Fialu a so stranou vo voľbách získať aspoň 15 percent hlasov.
5. augusta - Najväčšie české humanitárne organizácie vyzvali vládu, aby prehodnotila svoj postoj v otázke Pásma Gazy, jednoznačne odsúdila porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a postavila sa proti plánom na presídlenie tamojšieho obyvateľstva do tretích krajín. V spoločnom liste to v utorok uviedli organizácie Český červený kríž, Človek v tiesni a Lekári bez hraníc.
7. augusta - Štátny zástupca z Obvodného štátneho zastupiteľstva pre Prahu 1 podal obžalobu na českého opozičného poslanca Tomia Okamuru a jeho hnutie Sloboda a priama demokracia (SPD) za podnecovanie k nenávisti. Prípad sa týka kontroverzných plagátov z vlaňajšej kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu. Politikovi v prípade preukázania viny hrozia až tri roky väzenia.
11. augusta - O Oscara v kategórii medzinárodný celovečerný film sa za Česko bude uchádzať snímka Ještě nejsem, kým chci být od režisérky Kláry Tasovskej. Oznámila to Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). Ide o portrét českej fotografky Libuše Jarcovjákovej a je to vôbec prvýkrát, keď Česko do súťaže poslalo dokumentárny film.
12. augusta - České ministerstvo obrany rozhodlo o nákupe 44 najnovších tankov Leopard 2A8 v hodnote 34 miliárd českých korún (takmer 1,4 miliardy eur). Český rezort obrany nakupuje tanky v takmer rovnakej konfigurácii ako nemecká armáda a procesom bohemizácie ich prispôsobuje svojej armáde.
13. augusta - Česká poslankyňa Margita Balaštíková sa rozhodla bezodkladne pozastaviť svoje členstvo v hnutí ANO. Uviedla vysvetlenie, že hnutie nechce poškodzovať. Zdôraznila však, že bude bojovať za očistenie svojho mena v obvineniach týkajúcich sa možného zneužitia funkcie a údajnej snahy o objednávku zabitia psa, ktorý patril novej partnerke jej exmanžela.
- České dráhy budú mať do konca roka 20 vysokorýchlostných lokomotív Vectron s maximálnou rýchlosťou 230 km/h. Český dopravca bude prvým na svete, ktorý bude mať tieto lokomotívy vo svojej flotile. Celkovo ich má objednaných 50.
14. augusta - Vedcom z lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne sa podarilo „naprogramovať“ kmeňové bunky tak, aby sa premenili na bunky vytvárajúce zdravé zubné tkanivo. Zasiahli pri tom priamo do ich genómu.
15. augusta - České ministerstvo poľnohospodárstva bude spätne vymáhať dotácie poskytnuté holdingu Agrofert. Ide o obdobie, keď bol koncový vlastník Andrej Babiš členom vlády, čím bol podľa zákona v strete záujmov.
17. augusta (TASR) - Voľby do Poslaneckej snemovne ČR by v auguste vyhralo hnutie ANO so ziskom 32,5 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa s 20 percentami umiestnila koalícia vládnych strán Spolu. Treťou najsilnejšou by sa stala strana Sloboda a priama demokracia (SPD), ktorú by volilo 12,1 percenta voličov, nasledovaná hnutím Starostovia a nezávislí (STAN), ktoré by získalo 10,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti STEM pre televíziu CNN Prima News.
20. augusta - V Česku sa usadil invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue. Často sa vyskytuje v okolí ľudských obydlí. Pre ľudí v Česku zatiaľ podľa odborníkov bezprostredné riziko nepredstavuje, no môže sa to zmeniť. Uviedol to český Štátny zdravotný ústav.
22. augusta - České ministerstvo obrany ocenilo vojakov, ktorí sa vrátili z misií v zahraničí. Bola medzi nimi aj šiesta skupina tých, ktorí pôsobili v rámci mnohonárodného zoskupenia v slovenskej Lešti. Jana Černochová vyzdvihla vojakov, ktorí pôsobili na Slovensku. Podľa jej slov sa stali jednými z najlepšie hodnotených útvarov v pohotovostných silách NATO aj EÚ.
- Česi žijúci v blízkosti slovenského prihraničného mesta Skalica kritizujú zámer postaviť na území SR, ale v tesnej blízkosti českých hraníc, spaľovňu odpadov. Obávajú sa znečistenia ovzdušia, zápachu či možného ohrozenia turizmu. Postavil sa za nich aj český minister životného prostredia Petr Hladík. Česko bude podľa rezortu požadovať prepracovanie vplyvových štúdií či vyhodnotenie zdravotných rizík pre obyvateľov.
25. augusta - České Národné múzeum v Prahe vystavuje najslávnejšiu kostru sveta Lucy a ďalšiu vzácnu fosíliu Selam. Do 23. októbra budú súčasťou novej expozície Ľudia a ich predkovia v historickej budove múzea na Václavskom námestí. Je to vôbec prvýkrát, čo sú tieto najcennejšie exponáty etiópskeho kultúrneho dedičstva vystavené v Európe.
26. augusta - Sedemčlenná medzinárodná porota pod vedením predsedu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy Theodorosa Rusopulosa oznámila trojicu finalistov Ceny Václava Havla za ľudské práva za rok 2025. Členkou poroty je aj bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Členmi poroty sú aj český neurológ Martin Bojar, luxemburská politička Anne Brasseurová, holandský politik Tiny Kox, švajčiarska politička Liliane Mauryová Pasquierová a sudca Ústavného súdu ČR Jiří Přibáň.
28. augusta - České vládne hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) vstúpilo do ostrej fázy predvolebnej kampane pred októbrovým voľbami do Poslaneckej snemovne. Šéf hnutia a minister vnútra Vít Rakušan vyhlásil, že na čele budúcej vlády by chcel nahradiť súčasného premiéra Petra Fialu a so stranou vo voľbách získať aspoň 15 percent hlasov.