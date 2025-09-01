< sekcia Zahraničie
AUGUST V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. septembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša augustový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
3. augusta - Poľsko sa rozhodlo predĺžiť dočasné kontroly na svojich hraniciach s Litvou a Nemeckom, a to o ďalších 60 dní, do 4. októbra. Varšava zaviedla takéto náhodné hraničné kontroly pre nápor nelegálnej migrácie 7. júla, a to najskôr na 30 dní.
4. augusta - Pohraničná stráž skontrolovala od 7. júla na hraniciach s Nemeckom a Litvou takmer pol milióna osôb. Na hranici s Nemeckom bolo skontrolovaných 279.753 osôb, na hranici s Litvou 213.753. Medzi 1. a 3. augustom zaznamenali aj viac než 380 pokusov o nelegálne prekročenie hranice z Bieloruska.
- Poľský národný letecký dopravca LOT zaznamenal v prvej polovici roka počet prepravených cestujúcich o viac než 10 % a stal sa najrýchlejšie rastúcou leteckou spoločnosťou v Európe. Predbehol tak regionálnych konkurentov ako Austrian Airlines, Finnair či Air Baltic s veľkým odstupom. LOT očakáva, že v roku 2025 prepraví 12 miliónov cestujúcich.
5. augusta - Poľsko obnovilo činnosť svojho jediného jadrového reaktora. Po modernizácii získal neohraničené povolenie na fungovanie. Reaktor Maria Národného centra jadrového výskumu (NCBJ) v Otwocku neďaleko Varšavy slúži na vedecké účely a produkciu liečiv. Slovensko ako druhý najväčší producent jadrovej energie v EÚ má podľa ministra energetiky Milosza Motyku potenciál byť partnerom Poľska.
- Zakopané navrhuje zaviesť nový turistický poplatok, ktorý by mohol nahradiť problematickú miestnu daň viazanú na kvalitu ovzdušia. Petíciu s týmto návrhom už zaregistrovali v Sejme, ktorý ju má posúdiť do troch mesiacov. Nová daň by sa mohla vyberať vo všetkých tatranských obciach, kde funguje aspoň jeden hotel.
6. augusta - Karol Nawrocki sa slávnostnou prísahou pred spoločným zhromaždením Sejmu a Senátu ujal funkcie poľského prezidenta. Vo svojom inauguračnom prejave pred Sejmom vyhlásil, že krajina sa musí vrátiť k vláde zákona, pretože dnes podľa neho princíp právneho štátu nefunguje. Oznámil, že nebude nominovať ani menovať kandidátov na sudcov, ktorí podkopávajú právny poriadok Poľskej republiky. Zdôraznil tiež, že zákony schvaľujú Sejm a Senát a musí ich potvrdiť prezident zvolený v slobodných voľbách.
- Premiér Donald Tusk vyhlásil, že z inauguračného prejavu prezidenta Nawrockého bolo zrejmé, že si nárokuje kompetencie, ktoré podľa ústavy patria predsedovi vlády a kabinetu. Zároveň však vyjadril nádej, že konfrontačný tón prezidenta nebude mať praktické dôsledky.
13. augusta - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podpísal v Bydgoszczi zmluvu na modernizáciu všetkých poľských bojových lietadiel F-16. Hodnota kontraktu je približne 3,8 miliardy amerických dolárov a stroje budú modernizované na štandard Viper.
15. augusta - Prezident Nawrocki označil Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu. Povedal to v príhovore na začiatku vojenskej prehliadky pri príležitosti 105. výročia Bitky o Varšavu, v ktorej sa Poľsko ubránilo boľševickej invázii. Podľa Nawrockého je dnešné Rusko neoimperiálne a nelíši sa od boľševického Ruska, proti ktorému Poliaci bojovali v roku 1920.
25. augusta - Hladina Visly v poľskej metropole dosiahla historické minimum. Na stanici Varšava-Bulwary namerali hydrológovia výšku hladiny iba deväť centimetrov. Ide o najnižšiu hodnotu, aká bola na tomto mieste zaznamenaná od začiatku meraní. Podobne extrémne nízke vodné stavy vykazovali aj ďalšie rieky, pričom pod dlhodobým minimom bola voda na 15 meracích staniciach.
26. augusta - Prezident Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh. Zdôraznil, že nové pravidlá majú zohľadňovať zmenenú situáciu a podmienky po viac ako troch rokoch vojny na Ukrajine. Podľa neho by príspevok 800 zlotých na dieťa (cca 188 eur) a prístup k zdravotnej starostlivosti mali mať iba cudzinci, ktorí v Poľsku pracujú a odvádzajú odvody.
29. augusta - Poľsko pozastavilo všetky lety stíhacích lietadiel F-16 po tom, čo sa zrútilo lietadlo tohto typu počas nácviku leteckej šou. Rozhodnutie sa nevzťahovalo na misie zamerané na ochranu poľských hraníc a vzdušného priestoru. V poľskom meste Radom počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil. Lietadlá F-16 pravidelne hliadkujú na poľských hraniciach, a teda aj na východnom krídle NATO, ako súčasť systému protivzdušnej obrany krajiny a plnenia spojeneckých záväzkov.
30. augusta - Poľská pohraničná stráž deportovala 15 ukrajinských občanov, ktorí boli viackrát usvedčení z trestných činov či priestupkov. Ukrajincov eskortovali k hraniciam, kde ich odovzdali ukrajinským orgánom. Išlo o osoby usvedčené z držby drog či psychotropných látok, krádeží, lúpeží, podvodov, šoférovania v opitosti či organizovania nelegálnych prechodov cez hranice.
3. augusta - Poľsko sa rozhodlo predĺžiť dočasné kontroly na svojich hraniciach s Litvou a Nemeckom, a to o ďalších 60 dní, do 4. októbra. Varšava zaviedla takéto náhodné hraničné kontroly pre nápor nelegálnej migrácie 7. júla, a to najskôr na 30 dní.
4. augusta - Pohraničná stráž skontrolovala od 7. júla na hraniciach s Nemeckom a Litvou takmer pol milióna osôb. Na hranici s Nemeckom bolo skontrolovaných 279.753 osôb, na hranici s Litvou 213.753. Medzi 1. a 3. augustom zaznamenali aj viac než 380 pokusov o nelegálne prekročenie hranice z Bieloruska.
- Poľský národný letecký dopravca LOT zaznamenal v prvej polovici roka počet prepravených cestujúcich o viac než 10 % a stal sa najrýchlejšie rastúcou leteckou spoločnosťou v Európe. Predbehol tak regionálnych konkurentov ako Austrian Airlines, Finnair či Air Baltic s veľkým odstupom. LOT očakáva, že v roku 2025 prepraví 12 miliónov cestujúcich.
5. augusta - Poľsko obnovilo činnosť svojho jediného jadrového reaktora. Po modernizácii získal neohraničené povolenie na fungovanie. Reaktor Maria Národného centra jadrového výskumu (NCBJ) v Otwocku neďaleko Varšavy slúži na vedecké účely a produkciu liečiv. Slovensko ako druhý najväčší producent jadrovej energie v EÚ má podľa ministra energetiky Milosza Motyku potenciál byť partnerom Poľska.
- Zakopané navrhuje zaviesť nový turistický poplatok, ktorý by mohol nahradiť problematickú miestnu daň viazanú na kvalitu ovzdušia. Petíciu s týmto návrhom už zaregistrovali v Sejme, ktorý ju má posúdiť do troch mesiacov. Nová daň by sa mohla vyberať vo všetkých tatranských obciach, kde funguje aspoň jeden hotel.
6. augusta - Karol Nawrocki sa slávnostnou prísahou pred spoločným zhromaždením Sejmu a Senátu ujal funkcie poľského prezidenta. Vo svojom inauguračnom prejave pred Sejmom vyhlásil, že krajina sa musí vrátiť k vláde zákona, pretože dnes podľa neho princíp právneho štátu nefunguje. Oznámil, že nebude nominovať ani menovať kandidátov na sudcov, ktorí podkopávajú právny poriadok Poľskej republiky. Zdôraznil tiež, že zákony schvaľujú Sejm a Senát a musí ich potvrdiť prezident zvolený v slobodných voľbách.
- Premiér Donald Tusk vyhlásil, že z inauguračného prejavu prezidenta Nawrockého bolo zrejmé, že si nárokuje kompetencie, ktoré podľa ústavy patria predsedovi vlády a kabinetu. Zároveň však vyjadril nádej, že konfrontačný tón prezidenta nebude mať praktické dôsledky.
13. augusta - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podpísal v Bydgoszczi zmluvu na modernizáciu všetkých poľských bojových lietadiel F-16. Hodnota kontraktu je približne 3,8 miliardy amerických dolárov a stroje budú modernizované na štandard Viper.
15. augusta - Prezident Nawrocki označil Rusko za hlavného nepriateľa Poľska a ohrozenie štátu. Povedal to v príhovore na začiatku vojenskej prehliadky pri príležitosti 105. výročia Bitky o Varšavu, v ktorej sa Poľsko ubránilo boľševickej invázii. Podľa Nawrockého je dnešné Rusko neoimperiálne a nelíši sa od boľševického Ruska, proti ktorému Poliaci bojovali v roku 1920.
25. augusta - Hladina Visly v poľskej metropole dosiahla historické minimum. Na stanici Varšava-Bulwary namerali hydrológovia výšku hladiny iba deväť centimetrov. Ide o najnižšiu hodnotu, aká bola na tomto mieste zaznamenaná od začiatku meraní. Podobne extrémne nízke vodné stavy vykazovali aj ďalšie rieky, pričom pod dlhodobým minimom bola voda na 15 meracích staniciach.
26. augusta - Prezident Nawrocki po vetovaní novely zákona o pomoci občanom Ukrajiny predstavil vlastný legislatívny návrh. Zdôraznil, že nové pravidlá majú zohľadňovať zmenenú situáciu a podmienky po viac ako troch rokoch vojny na Ukrajine. Podľa neho by príspevok 800 zlotých na dieťa (cca 188 eur) a prístup k zdravotnej starostlivosti mali mať iba cudzinci, ktorí v Poľsku pracujú a odvádzajú odvody.
29. augusta - Poľsko pozastavilo všetky lety stíhacích lietadiel F-16 po tom, čo sa zrútilo lietadlo tohto typu počas nácviku leteckej šou. Rozhodnutie sa nevzťahovalo na misie zamerané na ochranu poľských hraníc a vzdušného priestoru. V poľskom meste Radom počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil. Lietadlá F-16 pravidelne hliadkujú na poľských hraniciach, a teda aj na východnom krídle NATO, ako súčasť systému protivzdušnej obrany krajiny a plnenia spojeneckých záväzkov.
30. augusta - Poľská pohraničná stráž deportovala 15 ukrajinských občanov, ktorí boli viackrát usvedčení z trestných činov či priestupkov. Ukrajincov eskortovali k hraniciam, kde ich odovzdali ukrajinským orgánom. Išlo o osoby usvedčené z držby drog či psychotropných látok, krádeží, lúpeží, podvodov, šoférovania v opitosti či organizovania nelegálnych prechodov cez hranice.