Babiš:Rozsudok v kauze Farma Čapí hnízdo je dobrou správou pre celú ČR

Praha 9. januára (TASR) - Pondelkový rozsudok v dotačnej kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH) je dobrou správou pre celú Českú republiku. Expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš to uviedol v pondelok na tlačovej konferencii, informuje TASR.," vyjadril sa expremiér k rozhodnutiu súdu.Dodal, že pre neho a jeho rodinu bol celý proces obrovskou traumou. Podľa jeho slov šesť rokov musel bojovať s rôznymi informáciami, ktoré neboli pravdivé, pričom opakovane tvrdil, že je nevinný. Pripomenul, že kauza bola zneužitá v rámci rôznych volieb. K samotnej kauze sa počas tlačovej konferencie nechcel vyjadrovať.Babiš sa tiež ospravedlnil za to, že v minulosti označil tento proces pod návalom emócii za spolitizovaný. Trvá však na tom, že to bolo politické trestné stíhanie, pretože ho štátny zástupca v roku 2019 zastavil, pričom následne pokračovalo podľa neho na základe "". Expremiér zároveň uviedol, že tento rozsudok nevyužije v predvolebnej kampani na post prezidenta ČR a dúfa, že jeho protikandidáti sa k tejto kauze v predvolebných debatách už nebudú vyjadrovať.Babiš povedal, že po vyslovení rozsudku mu zatelefonoval aj prezident ČR Miloš Zeman, ktorý mu pogratuloval a podporil ho. Expremiér dodal, že v utorok bude v Paríži v Elyzejskom paláci diskutovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, s ktorým je v jednej politickej frakcii a majú priateľský vzťah.Babiš sa vyjadril aj k odstúpeniu šéfa Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josefa Středulu z kandidatúry na post prezidenta Českej republiky, ktoré ho prekvapilo. Podľa jeho slov tento ľavicový kandidát šokoval svojich priaznivcov tým, že im odporučil voliť de facto pravicovú kandidátku Danušu Nerudovú.Predseda súdneho senátu Jan Šott na tlačovej konferencii v pondelok médiám oznámil, že podozrenie v predmetnej kauze sa žiadnymi ďalšími dôkazmi nepotvrdilo. Zaznelo niekoľko dôkazov, pričom najdôležitejšia bola výpoveď jedného zo svedkov, z ktorej vyplýva, že sa nejednalo o účelové vytvorenie spoločnosti za účelom získania dotácie.Mestský súd v Prahe v pondelok v dotačnej kauze FČH oslobodil okrem českého expremiéra i druhú obžalovanú, bývalú podpredsedníčku predstavenstva holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom.Nagyová bola obžalovaná zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Babiš bol obžalovaný z trestného činu napomáhania dotačnému podvodu. Obaja vinu opakovane odmietli a ani jeden z nich si neprišiel vypočuť verdikt súdu osobne, zastupovali ich advokáti.