DECEMBER V ČESKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Česku.
Autor TASR
Bratislava/Praha 1. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom.
1. decembra - Správna rada českej Správy železníc na svojom mimoriadnom zasadnutí odvolala generálneho riaditeľa spoločnosti Jiřího Svobodu. Kriminalisti počas zásahu pre zákazky spoločnosti našli u neho doma 80 miliónov korún v hotovosti (3,3 milióna eur). Svoboda vysokú čiastku vysvetľoval tak, že išlo najmä o celoživotné úspory jeho otca a starého otca. Peniaze mali v hotovosti doma vraj preto, lebo neverili bankovým inštitúciám.
2. decembra - Strany budúcej českej opozície kritizovali, že predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura vycestoval na Slovensko len s poslancami strán vznikajúcej koalície. To sa podľa nich stalo vôbec prvýkrát a preto sa rozhodli zorganizovať vlastnú cestu. Zloženie delegácie šéfa snemovne kritizoval aj český minister zahraničných vecí v demisii Jan Lipavský. Podľa neho to pôsobí ako zneužívanie zahraničných ciest na stranícku politiku.
4. decembra - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa rozhodol vzdať sa svojho holdingu Agrofert a vyriešiť tým konflikt záujmov. Oznámil, že akcie spoločnosti bude spravovať nezávislý správca a on už firmu nikdy vlastniť nebude. Po jeho smrti ju prevezmú jeho deti.
9. decembra - Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho na Pražskom hrade vymenoval prezident Petr Pavel. Zatiaľ bez premiérskych právomoci, až do zániku vlády v demisii Petra Fialu po vymenovaní nového kabinetu. Predseda hnutia ANO zložil sľub do rúk prezidenta už tretíkrát.
- Designovaný český premiér odovzdal prezidentovi oficiálny zoznam kandidátov na členov svojho budúceho kabinetu.
- Stovky študentov stredných a vysokých škôl protestovali v Prahe primárne proti obsadeniu rezortu životného prostredia stranou Motoriste sebe. Na námestí Jána Palacha sa postupne zhromaždili tisícky demonštrantov. Protestujúci sa vydali na pochod cez most na Malostranské námestie až k Pražskému hradu.
12. decembra - Dezignovaný český premiér Andrej Babiš absolvuje svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu 8. januára 2026 tradične na Slovensku. Babiš prvýkrát od svojho vymenovania odletel do Bruselu na stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, belgickým premiérom Bartom De Weverom a predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Cieľom cesty bolo podľa neho pracovné rokovanie a nebola to preto oficiálna návšteva.
13. decembra - Počet obyvateľov Českej republiky klesol tento rok do konca septembra o 12.322 na 10.897.178 ľudí. Negatívny trend nízkej pôrodnosti nedokázala zvrátiť ani migrácia. Podľa demografických údajov pokles pôrodnosti pokračuje už štvrtý rok po sebe a klesol aj počet sobášov, uzavrelo sa ich tesne pod 36.000.
15. decembra - Česko dostalo novú vládu, kabinet premiéra Andreja Babiša zložený z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe vymenoval prezident Petr Pavel. Ministerstvo životného prostredia, na ktoré chceli Motoristi pôvodne navrhnúť Filipa Turka, zatiaľ povedie ich predseda Petr Macinka, ktorý sa zároveň stal šéfom českej diplomacie. Vymenovaním novej vlády sa skončilo štvorročné pôsobenie vlády Petra Fialu.
- Fiala symbolicky odovzdal vládnu štafetu novému premiérovi Andrejovi Babišovi. V Strakovej akadémii, kde česká vláda zasadá, privítal všetkých nových ministrov a Babišovi odovzdal kľúč od korunovačných klenotov. Dal mu tiež správu o stave republiky, ktorú osobne vypracoval.
- Andrej Babiš po prvom rokovaní kabinetu vyhlásil, že vláda sa bude usilovať o to, aby bola vládou všetkých občanov Českej republiky. Oznámil, že prvým podpredsedom novej vlády bude Karel Havlíček.
14. decembra - Nová vláda Českej republiky na prvom zasadnutí odmietla emisné kvóty ETS2, ktoré sa vzťahujú na emisie oxidu uhličitého zo spaľovania palív v budovách a v cestnej doprave. Najviac času podľa premiéra Babiša kabinet strávil prerokúvaním rozpočtu na budúci rok, návrh by chcela schváliť 19. januára.
17. decembra - Českí poslanci budú rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde Andreja Babiša 13. januára 2026. Podľa predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru to bude druhý bod programu riadneho zasadnutia snemovne. Koalícia ANO, SPD a Motoristi má v dolnej komore väčšinu 108 z 200 hlasov a vláda na získanie dôvery, musí získať podporu väčšiny prítomných poslancov.
18. decembra - Ministerstvo obrany informovalo, že Česko sa na ochrane slovenského vzdušného priestoru bude podieľať aj v roku 2026. K podpisu deklarácie došlo počas telefonátu nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu s ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom. Ochranu slovenského neba prevzali spojenci po uzemnení stíhačiek MiG-29. Vzdušný priestor SR v súčasnosti chránia Poliaci, Maďari a Česi.
19. decembra - Najstaršia a najdlhšia česká diaľnica z Prahy cez Brno a Ostravu až po hranicu s Poľskom je dokončená. Posledný desaťkilometrový úsek okolo mesta Přerov v Olomouckom kraji otvoril český minister dopravy Ivan Bednárik spolu s vedením Riaditeľstva ciest a diaľnic.
22. decembra - Strana SPD neuvažuje o výmene nového českého ministra obrany Jaromíra Zůnu pre jeho výroky o pokračovaní podpory Ukrajine či nákupe amerických stíhačiek F-35. Uuviedol to šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Zůna predstavil víziu ďalšieho smerovania svojho rezortu, ktorá nahnevali niektorých priaznivcov strany, hnutie sa totiž k témam podpory Ukrajiny stavia dlhodobo kriticky.
- Prezident Petr Pavel prijal na Pražskom hrade poslanca Filipa Turka zo strany Motoristi, ktorá ho nominovala na post ministra životného prostredia. Pavel opakovane vyjadril pochybnosti o jeho kompetencii obsadiť túto pozíciu. Poslanec po stretnutí vyhlásil, že v tomto smere zatiaľ nie je žiadny konkrétny výsledok.
26. decembra - Premiér Andrej Babiš oznámil, že mu telefonoval americký prezident Donald Trump. Rokovali spolu o vojne na Ukrajine, migrácií, Európe či o Vyšehradskej skupine (V4), i o jeho návšteve v USA v roku 2019. Telefonát označil za dobrú správu pre Českú republiku.
31. decembra - Na oslavy príchodu roka 2026 dohliadali v českých uliciach tisíce policajtov. Išlo o preventívne opatrenia v súvislosti so silvestrovskými oslavami, polícia nemala žiadne informácie o konkrétnej hrozbe.
- Polícia na Silvestra tiež informovala, že na cestách v roku 2025 zahynulo 427 ľudí, čo je o 16 menej ako v predchádzajúcom roku. Zároveň ide o najnižší počet obetí dopravných nehôd od začiatku zbierania týchto údajov v roku 1961.
