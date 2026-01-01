< sekcia Zahraničie
DECEMBER V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. januára (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša decembrový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. decembra - Viac ako jedna z piatich spoločností v Nemecku, ktoré priamo pocítia zvýšenie minimálnej mzdy k 1. januáru budúceho roka, plánuje zrušiť pracovné miesta. Veľká časť z nich zároveň plánuje obmedzovať investície a zvyšovať ceny. Minimálna mzda sa na prelome rokov zvýši o 1,08 eura na 13,90 eura za hodinu.
3. decembra - Šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume plánuje pokračovať v úsporných opatreniach. Na stretnutí so zamestnancami vo Wolfsburgu uviedol, že na to, aby spoločnosť v budúcnosti zarábala a zostala konkurencieschopná, musia byť náklady dôsledne optimalizované.
9. decembra - Spolkový kancelár Friedrich Merz odmietol kritiku zo strany USA týkajúcu sa pokuty, ktorú vymerala Európska komisia (EK) sociálnej sieti X miliardára Elona Muska. Európske spoločnosti pôsobiace v Spojených štátoch musia dodržiavať americké zákony, inak im hrozia drakonické pokuty, podobne musia americké spoločnosti pôsobiace v Európe akceptovať miestne pravidlá, zdôraznil šéf nemeckej vlády.
12. decembra - Predsedom medzinárodnej poroty na 76. ročníku prestížneho filmového festivalu Berlinale bude nemecký režisér, autor a fotograf Wim Wenders, oznámil Berlínsky medzinárodný filmový festival. Wenders patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov novej nemeckej kinematografie a pôsobí od 70. rokov 20. storočia. Jeho tvorba inšpirovala generácie filmárov, uviedol festival.
15. decembra - Ukrajinský výrobca dronov Frontline Robotics a nemecká spoločnosť Quantum Systems oznámili, že v Nemecku zakladajú spoločný podnik Quantum Frontline Industries, v ktorom sa budú vyrábať drony pre ukrajinské ozbrojené sily. Ide o súčasť snáh Kyjeva presunúť časť výroby zbraní do bezpečných európskych krajín, aby sa predišlo jej možnému narušeniu zo strany Ruska. V nemeckých továrňach sa budúe v desaťtisícoch ročne vyrábať na bojisku odskúšaný logistický dron Linza, prieskumný dron Zoom a diaľkovo ovládaný guľomet a granátomet Buria.
- Nemeckí farmári na traktoroch protestovali proti nízkym cenám mlieka a masla, ktoré stanovujú diskontné maloobchodné reťazce. Supermarkety obvinili z tlačenia cien nadol na neudržateľné úrovne. Zástupcovia nemeckých farmárov varujú, že mnohé firmy si už nemôžu pri terajších cenových podmienkach dovoliť nevyhnutné investície. Spoločnosť Lidl uviedla, že obavy farmárov chápe, ale redukciu cien označila za nevyhnutnú odpoveď na mimoriadne podmienky na trhu surovín.
16. decembra - Ženy v Nemecku v tomto roku zarábali o 16 percent menej ako muži. Ich hodinový zárobok bol v priemere 22,81 eura, čo je o 4,24 eura menej ako u mužov. Takmer dve tretiny rozdielu platov žien a mužov podľa štatistického úradu spôsobuje to, že ženy častejšie pracujú na skrátený úväzok. Okrem toho v povolaniach, ktoré zvyčajne vykonávajú ženy, sú nižšie zárobky.
17. decembra - Rastúce životné náklady a ekonomická neistota ovplyvňujú plány Nemcov na dovolenky a voľnočasové aktivity počas zimnej sezóny. Z prieskumu vyplýva, že 15 % oslovených obyvateľov Nemecka má v úmysle zredukovať svoje dovolenkové plány a ďalších 15 % obmedzuje voľnočasové aktivity. Približne štvrtina respondentov v prieskume, ktorý si objednala DPA, uviedla, že zníži svoje výdavky na stravovanie v reštauráciách.
18. decembra - Nemecko si plánuje v budúcom roku prvýkrát požičať na finančných trhoch viac ako pol bilióna eur. Cieľ je získať od investorov prostredníctvom dlhopisov celkovo 512 miliárd eur. Hlavný dôvod očakávaného nárastu nového dlhu sú rozsiahle výdavky na infraštruktúru a obranu.
21. decembra - Budovanie nemeckej medziregionálnej vodíkovej siete, ktoré sa začalo v tomto roku, zatiaľ prebieha podľa plánu.Podľa združenia nemeckých prevádzkovateľov plynovej a vodíkovej infraštruktúry FNB Gas bude do konca roka dokončených prvých 525 kilometrov základnej siete na transport vodíka. Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky na svojej webovej stránke uvádza, že vodík vyrábaný z obnoviteľnej elektriny má kľúčový význam pre energetickú transformáciu. Zelený vodík môže podľa ministerstva v mnohých oblastiach nahradiť uhlie či zemný plyn.
28. decembra - Nemeckí vinári čelia najväčšej kríze za posledné desaťročia. Víno sa totiž predáva za omnoho nižšiu cenu, než dosahujú výrobné náklady. Cena sudového vína dosahuje 0,40 až 0,60 eura na liter, zatiaľ čo výrobné náklady predstavujú zhruba 1,20 eura/liter.
30. decembra — Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode. Usmanovovi právnici uviedli, že ich klient s tým súhlasil. Prokuratúra vyšetrovala Usmanova pre podozrenie z dvoch porušení zákona o zahraničnom obchode a možného porušenia sankcií EÚ uvalených na Rusko za inváziu jeho síl na Ukrajinu.
31. decembra - Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi. Uviedol to nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vo svojom novoročnom prejave, ktorý mal podľa zvyku šéfov nemeckej vlády už na Silvestra.
